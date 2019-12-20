У київському кальян-барі продавали кокаїн та канабіс



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Частина наркотиків продавали безпосередньо клієнтам кальянної, решта постачали в Київську область

Служба безпеки України затримала групу кавказців, які постачали контрабандою та продавали наркотичні речовини, а для реалізації своїх планів використовували кальян-бар у Києві.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Групу наркоторгівців очолив уродженець однієї з країн Близького Сходу, який є власником розташованого у центрі столиці кальян-бару. Зловмисники займалися незаконним переправленням наркотиків із-за кордону для продажу.

Товар вони реалізовували клієнтам розважального закладу, а також продавали його через розгалужену мережу дилерів на території столичного регіону.

Щомісяця зловмисники продавали майже кілограм кокаїну.

Під час обшуків у приміщенні кальян-бару та у помешканнях фігурантів справи правоохоронці вилучили понад 200 грамів кокаїну, більше ніж 30 електронних сигарет з канабісом, а також ваги та пакувальний матеріал для збуту наркотиків.

Вартість виявленого товару на чорному ринку становить понад 700 тисяч гривень.

Наразі власнику закладу повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.