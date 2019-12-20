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    У київському кальян-барі продавали кокаїн та канабіс

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    У київському кальян-барі продавали кокаїн та канабіс

    Частина наркотиків продавали безпосередньо клієнтам кальянної, решта постачали в Київську область

    Служба безпеки України затримала групу кавказців, які постачали контрабандою та продавали наркотичні речовини, а для реалізації своїх планів використовували кальян-бар у Києві.

    Про це повідомляє пресслужба СБУ.

    Групу наркоторгівців очолив уродженець однієї з країн Близького Сходу, який є власником розташованого у центрі столиці кальян-бару. Зловмисники займалися незаконним переправленням наркотиків із-за кордону для продажу.

    Товар вони реалізовували клієнтам розважального закладу, а також продавали його через розгалужену мережу дилерів на території столичного регіону.

    Щомісяця зловмисники продавали майже кілограм кокаїну.

    Під час обшуків у приміщенні кальян-бару та у помешканнях фігурантів справи правоохоронці вилучили понад 200 грамів кокаїну, більше ніж 30 електронних сигарет з канабісом, а також ваги та пакувальний матеріал для збуту наркотиків. 

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    У київському кальян-барі продавали кокаїн та канабіс
    У київському кальян-барі продавали кокаїн та канабіс
    У київському кальян-барі продавали кокаїн та канабіс
    У київському кальян-барі продавали кокаїн та канабіс
    У київському кальян-барі продавали кокаїн та канабіс

    Вартість виявленого товару на чорному ринку становить понад 700 тисяч гривень.

    Наразі власнику закладу повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. 

    СБУ Київ кримінал наркотики
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