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    У Київському метро нагадали, що зелені картки дійсні лише до кінця березня

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    Зелені картки використовувалися лише для розрахунку у метро - У Київському метро нагадали, що зелені картки дійсні лише до кінця березня
    Зелені картки використовувалися лише для розрахунку у метро
    фото: pravda.com.ua

    Транспортна картка Kyiv Smart Card дає можливість купувати до 50 поїздок за один раз та економити до 1,5 гривні на кожній поїздці

    Жителям столиці необхідно використати поїздки на безконтактних (зелених) картках метро до 31 березня, бо потім вони перестають діяти. Про це нагадали у Київському метрополітені

    З 2019 року в Києві почали переводити усю мережу громадського транспорту на картки Kyiv Smart Card (сині), якими можна розрахуватися як у метро, так і в іншому транспорті.

    Зелені картки використовувалися лише для розрахунку у метро.

    Транспортна картка Kyiv Smart Card дає можливість купувати до 50 поїздок за один раз та економити до 1,5 гривні на кожній поїздці.

    Її можна придбати:

    • у касах метрополітену;
    • у терміналах самообслуговування у вестибюлях станцій метрополітену;

    Поповнити Kyiv Smart Card можна:

    • у додатку Київ Цифровий
    • у касах метрополітену;
    • у терміналах самообслуговування у вестибюлях станцій метрополітену;

    Нагадаємо, під час дії локдауну у Києві, який запроваджують у столиці з 20 березня, Київський метрополітен, як і весь громадський транспорт Києва, працюватиме у звичайному режимі. Про це повідомила заступниця директора КП «Київський метрополітен» Наталка Макогон в коментарі «Укрінформу».

    «Міський транспорт працює у звичайному режимі. Проводимо посилену дезінфекцію. Закликаємо пасажирів дотримуватися маскового режиму, користуватися безконтактними способами оплати», – зазначила вона.

    Однак в години пік може бути встановлено обмеження. За словами Макогон, щоб уникнути сукупчення у вестибюлях в пікові години можуть бути обмеження на станціях, коли вхід працює на меншу кількість дверей.

    Теги: Київ громадський транспорт метро
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