Локдаун у Києві: столичний метрополітен може ввести обмеження в години пік

Метрополітен, як і весь громадський транспорт Києва, працюватиме у звичайному режимі

Пасажирів закликають дотримуватися маскового режиму і користуватися безконтактними способами оплати

Під час дії локдауну у Києві, який запроваджують у столиці з 20 березня, Київський метрополітен, як і весь громадський транспорт Києва, працюватиме у звичайному режимі.

Про це повідомила заступниця директора КП «Київський метрополітен» Наталка Макогон в коментарі «Укрінформу».

«Міський транспорт працює у звичайному режимі. Проводимо посилену дезінфекцію. Закликаємо пасажирів дотримуватися маскового режиму, користуватися безконтактними способами оплати», – зазначила вона.

Однак в години пік може бути встановлено обмеження. За словами Макогон, щоб уникнути сукупчення у вестибюлях в пікові години можуть бути обмеження на станціях, коли вхід працює на меншу кількість дверей.

Вона закликала пасажирів дотримуватися маскового режиму і користуватися безконтактними способами оплати.

Нагадаємо, у зв’язку із погіршенням ситуації із захворюваністю на коронавірус у столиці, Київ запроваджує суворі карантинні обмеження.

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