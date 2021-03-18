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    Локдаун у Києві: столичний метрополітен може ввести обмеження в години пік

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    Метрополітен, як і весь громадський транспорт Києва, працюватиме у звичайному режимі - Локдаун у Києві: столичний метрополітен може ввести обмеження в години пік
    Метрополітен, як і весь громадський транспорт Києва, працюватиме у звичайному режимі
    фото: pravda.com.ua

    Пасажирів закликають дотримуватися маскового режиму і користуватися безконтактними способами оплати

    Під час дії локдауну у Києві, який запроваджують у столиці з 20 березня, Київський метрополітен, як і весь громадський транспорт Києва, працюватиме у звичайному режимі.

    Про це повідомила заступниця директора КП «Київський метрополітен» Наталка Макогон в коментарі «Укрінформу».

    «Міський транспорт працює у звичайному режимі. Проводимо посилену дезінфекцію. Закликаємо пасажирів дотримуватися маскового режиму, користуватися безконтактними способами оплати», – зазначила вона.

    Однак в години пік може бути встановлено обмеження. За словами Макогон, щоб уникнути сукупчення у вестибюлях в пікові години можуть бути обмеження на станціях, коли вхід працює на меншу кількість дверей.

    Вона закликала пасажирів дотримуватися маскового режиму і користуватися безконтактними способами оплати.

    Нагадаємо, у зв’язку із погіршенням ситуації із захворюваністю на коронавірус у столиці, Київ запроваджує суворі карантинні обмеження.

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    Теги: Київ громадський транспорт метро карантин коронавірус
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