У київському музеї в опудалі знайшли записку 1845 року

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В опудалі пелікана було знайдено записку

Артефакт з минулого відкрив таємницю походження експоната

У Національному науково-природничому музеї НАН України у Києві під час реставраційних робіт з опудала червонодзьобого пелікана випала етикетка, датована 1845 роком. Про це повідомляє музей на своїй сторінці у Facebook.

«Саме цей артефакт з минулого відкрив таємницю походження експоната, адже стара книга надходжень відділу зоології приховувала цю інформацію», - йдеться у повідомленні музею.

Так, розшифрування почерку дозволило з’ясувати ім’я колектора. Це Ілля Гаврилович Вознесенський, який здобув червонодзьобого пелікана 15 жовтня 1840 року. Сталося це біля берегів Каліфорнії в гавані Бодега, яка має ім’я іспанського капітана. Дослідник І.О. Кусков заклав на її березі порт Рум'янцев для заготівлі хутра, а за 24 кілометри - поселення форт Росс, яке стало найпівденнішим російським поселенням на континенті.

Зазначається, що рік здобуття зразка червонодзьобого пелікана був передостаннім у житті колонії, адже вже наступного року його продали великому землевласнику Джону Саттеру.

«Саме місце збору експонату, гавань Бодега, надихнуло Альфреда Хічкока на створення моторошного трилеру «Птахи», у якому пернаті істоти слугують втіленням крихкості та нестабільності відносин людини та природи», - розповіли у музеї.

Джерело: УНІАН