У київському парку пограбували Горбатюка і ще двох правоохоронців



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Начальник слідчого управління Генпрокуратури Сергій Горбатюк заявив у поліцію про пограбування у роздягальні спортивного комплексу парку відпочинку «Муромець»

Поки правоохоронці тренувалися, із роздягальні вкрали їхні особисті речі

Начальника слідчого управління Генеральної прокуратури України Сергія Горбатюка, співробітника Генпрокуратури та поліції Києва обікрали в київському парку відпочинку під час тренування. Про це повідомили агентству «Інтерфакс-Україна» в поліції Києва.

Як розповіли у главку, до Деснянського райуправління поліції надійшла заява від Горбатюка, його підлеглого та співробітника поліції Києва, що в роздягальні спортивного комплексу парку відпочинку «Муромець», де вони займалися, вони виявили, що зникли їхні особисті речі - гроші, документи, мобільні телефони.

Інцидент стався у понеділок, 24 вересня, увечері.

Як повідомив агентству начальник Деснянського райуправління поліції Олександр Косовський, за цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

До слова, Горбатюк планує оскаржити у новоствореному Верховному суді рішення комісії про недопущення його до конкурсу на посаду директора Державного бюро розслідувань (ДБР).