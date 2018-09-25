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    У київському парку пограбували Горбатюка і ще двох правоохоронців

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    Начальник слідчого управління Генпрокуратури Сергій Горбатюк заявив у поліцію про пограбування у роздягальні спортивного комплексу парку відпочинку &laquo;Муромець&raquo; - У київському парку пограбували Горбатюка і ще двох правоохоронців
    Начальник слідчого управління Генпрокуратури Сергій Горбатюк заявив у поліцію про пограбування у роздягальні спортивного комплексу парку відпочинку «Муромець»

    Поки правоохоронці тренувалися, із роздягальні вкрали їхні особисті речі

    Начальника слідчого управління Генеральної прокуратури України Сергія Горбатюка, співробітника Генпрокуратури та поліції Києва обікрали в київському парку відпочинку під час тренування. Про це повідомили агентству «Інтерфакс-Україна» в поліції Києва.

    Як розповіли у главку, до Деснянського райуправління поліції надійшла заява від Горбатюка, його підлеглого та співробітника поліції Києва, що в роздягальні спортивного комплексу парку відпочинку «Муромець», де вони займалися, вони виявили, що зникли їхні особисті речі - гроші, документи, мобільні телефони.

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    Інцидент стався у понеділок, 24 вересня, увечері.

    Як повідомив агентству начальник Деснянського райуправління поліції Олександр Косовський, за цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

    До слова, Горбатюк планує оскаржити у новоствореному Верховному суді рішення комісії про недопущення його до конкурсу на посаду директора Державного бюро розслідувань (ДБР).

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