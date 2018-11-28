У Київському зоопарку почали встановлювати гігантського різнокольорового жирафа



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Жирафа буде по висоті, як п'ятиповерховий будинок

В зоопарку наближається до фінішу перший етап масштабної реконструкції

На території Київського зоопарку почали монтаж гігантського п'ятнадцятиметрового жирафа. Скульптура прикрасить новий вхід до закладу, пише «Сегодня».

«Через паркан вже видно ноги цієї тварини. Виглядають вони дуже яскраво на тлі зимової сірості», - повідомила киянка Наталя.

У вівторок, 27 лютого, робітники за допомогою крана почали монтаж тулуба жирафи. Основа скульптури зроблена з міцного металу, на який кріпляться бетонні частини. Робітники кажуть, що монтують скульптуру дуже обережно. Деталі жирафа привозять на місце установки вже розфарбованими, а місця, де будуть стики скульптури, будуть закладати і домальовувати, коли змонтують жирафа.

Нагадаємо, жирафа буде в висоту, як п'ятиповерховий будинок. Кольорові рішення скульптури виконані за мотивами робіт французької художниці українського походження Соні Делоне. Вона народилася в Полтавській області. Художниця любила використовувати яскраві кольори, стверджуючи, що вони нагадують їй «фарби дитинства, фарби України».

В даний час в столичному зоопарку наближається до фінішу перший етап масштабної реконструкції, яка стартувала в минулому році. До кінця грудня поряд з центральним входом планується відкрити три озера з альтанкою в японському стилі і амфітеатр. Робітники вже закінчують амфітеатр і озеленюють території навколо озер.

Зазначимо, у 2016 році мер Києва Віталій Кличко презентував концепцію оновлення та розвитку столичного зоопарку.