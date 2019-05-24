У Кличка підрахували, скільки соціального хліба з’їли кияни з березня



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Власники картки киянина скористались нею для покупки соціального хліба понад 463 тисяч разів

Із моменту запуску диференційованих знижок на соціальний хліб у березні 2019 року власники картки киянина понад 463 660 разів скористались нею у мережі ПрАТ «Київхліб». Про це повідомила заступник голови Київської міської держадміністрації Марина Хонда. Найбільшою популярністю сервіс користується серед пенсіонерів, вони скористалися знижкою 340 тисяч разів. Власники муніципальної картки без пільг – майже 100 тисяч раз.

Як відомо, власники картки киянина, у залежності від пільгової категорії, отримують знижку від 25% до 70%. Мешканці, які користуються муніципальною карткою без пільг, мають знижку 20%.

«Зі збільшенням популярності сервісу ми удосконалюємо систему роботи терміналів оплати у магазинах ПрАТ «Київхліб». Зокрема, збільшуємо потужність серверів, що зробить швидшим і зручнішим процес оплати. З моменту запуску системи, у березні 2019 року, власники картки киянина більше 463 тисячі разів скористались нею у мережі ПрАТ «Київхліб» і отримали знижки. Враховуючи таку популярність, проводяться технічні удосконалення, аби пришвидшити роботу терміналів удвічі та зменшити черги», – заявила Хонда.

Нині під час оплати муніципальною карткою інформація про її власника перевіряється на двох серверах. Через це виникає затримка у кілька секунд. Майбутня версія системи працюватиме з одним об’єднаним сервером, що зменшить імовірність виникнення помилок і удвічі пришвидшить роботу терміналів. Утім, поліпшити ситуацію вдалось уже цього місяця.

«Через технічні затримки під час оплати і помилки в нарахуванні знижок – на контакт-центр міста Києва надійшло близько 300 звернень. Найбільше їх було у квітні – 160. Завдяки удосконаленню процесів і збільшенню потужності серверів – система почала працювати ефективніше. Так, упродовж травня на лінію 15-51 повідомили про 62 проблеми з карткою. Наше завдання – мінімізувати помилки і вдосконалити систему, аби власники картки киянина могли отримувати лише якісні соціальні послуги», – зазначила Хонда.

Оновлену систему спочатку протестують в окремих кіосках. Потім запровадять в усій мережі.

Нагадаємо, Київська міська державна адміністрація та ПрАТ «Київхліб» у грудні 2018 року уклали Меморандум про співпрацю, відповідно до якого ПрАТ «Київхліб» надаватиме знижки на батон, хліб український та хліб пшеничний власникам картки киянина.

Один власник картки зможе придбати зі знижкою одну одиницю продукції у день на вибір: батон «Фірмовий» 0,5 кг, хліб «Фірмовий український» 0,95 кг або хліб пшеничний «Фірмовий» 0,65 кг. Такі заходи запроваджені з метою уникнення можливості будь-яких спекуляцій із використанням картки щодо скуповування виробів великими партіями.

Як повідомлялося, З березня 2019 року «Картка киянина» дозволила отримувати різні знижки різним категоріям населення в кіосках «Київхліба».