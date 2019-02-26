«Картка киянина» дасть пільги на хліб: хто і яку знижку отримає



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Придбати зі знижкою можна буде три види хліба

З березня 2019 року «Картка киянина» дозволить отримувати різні знижки різним категоріям населення в кіосках «Київхліба». Про це повідомила на прес-брифінгу заступник голови Київської міської держадміністрації Марина Хонда.

Власники «Картки киянина» розділені на різні категорії населення, які зможуть купувати хлібобулочні вироби зі знижками від 20% до 70%. Наприклад, просто власник отримає 20% знижки, а пенсіонери - 25%.

Планується, що 150 МАФів, розташованих у столиці, почнуть працювати за новою системою протягом березня. На кіосках буде плакат з покажчиком, що система вже працює в цьому магазині.

«За допомогою цього проекту завжди можна буде купити хліб дешевше, ніж по всьому Києву», - запевнив директор фірмової мережі ПАT «Київхліб» Ярослав Федоренко.

Придбати зі знижкою можна буде три види хліба - пшеничний з борошна, житній і батон.

Всього отримати знижки можуть 680 тисяч осіб-власників карти. З них 370 тисяч отримають 20% знижки, 286 тисяч - це пенсіонери, які отримають 25% знижки, дорослі і діти з інвалідністю, яких близько 10 тисяч осіб, - 50% знижки, учасники бойових дій та члени їх сімей, колишні малолітні в'язні (близько 12,5 тисяч осіб) - 60% знижки. Найбільшу знижку - 70% - отримають сім’ї загиблих учасників Революції Гідності, учасників АТО і ООС, а також діти-сироти.

У «Картки киянина» три складові: соціальна, транспортна і банківська.

За допомогою карти в майбутньому з'явиться можливість, наприклад, голосувати за петиції на сайті Київської міськради. Транспортна - дає знижки на проїзд, а банківська - дозволяє забезпечити всі операції (нарахування пільг або пенсій, оплата товарів та інше).

Картка дозволяє використовувати різні платіжні мобільні додатки.

За словами Хонди, вже оформлено понад 630 тисяч карт. В майбутньому, планується розширити функції використання карти, наприклад, записувати дитину в дитсадок.

Джерело: 44.ua