У Кличка розповіли, коли у мешканців «будинків Войцеховського» не буде проблем



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ЖК «Східна брама» на вул. Світлій, 3-д

Безперебійне електропостачання будинків залежить від виконання технічних умов

Жителям одного із проблемних «будинків Войцеховського» - житлового комплексу «Східна Брама» на вул. Світлій, 3-Д у Дарницькому районі - необхідно забезпечити виконання технічних умов для нормального функціонування. Будівлі зведені на території охоронної зони Бортницької станції аерації, що необхідно враховувати у процесі виконання технічних умов. Про це сьогодні повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Петро Пантелеєв.

ЖК «Східна Брама» складається із 6 секцій загальною кількістю 1450 квартир, 4 секції збудовано, 2 – у стадії будівництва забудовником. Забудовник: ТОВ «Укркарго», ТОВ «Керамісі». На забудові є низка порушень, а саме:

відсутність землевідведення;

відсутність дозвільної документації на будівництво комплексу;

відсутність містобудівних умов та обмежень, містобудівного розрахунку;

розташування комплексу в санітарній зоні Бортницької станції аерації.

«Станом на сьогодні частина будівель, що були під’єднані до автономних генераторів, а не до загальної міської мережі електропостачання, залишились без електроенергії. Надійне і безперебійне електроживлення можливе лише після виконання вимог будівельного та земельного законодавства, введення будинків в експлуатацію і виконання технічних умов щодо приєднання до електромереж. Ми готові супроводжувати і допомагати жителям цих будинків, які опинились у складній ситуації через дії забудовника, але можемо діяти лише у межах закону та враховуючи технічні фактори», – повідомив Пантелеєв.

Як повідомили у ДТЕК «Київські електромережі», об’єкти ЖК «Східна брама» сьогодні отримують електроенергію за тимчасовою схемою живлення, тобто як будівельний майданчик. Для електропостачання цих багатоповерхівок тимчасової схеми живлення не вистачає. Більше того, порушення вимог до здійснення електропостачання істотно знижує рівень безпеки для будівель і може привести до виникнення надзвичайних ситуацій.

Для здійснення надійного електропостачання забудовнику видано технічні умови на підключення за постійною схемою живлення будинків (тих, які побудовані відповідно до вимог чинного законодавства). На сьогодні технічні умови не виконані.

Згідно з ухвалою Печерського районного суду Києва від 14.01.2019 ЖК «Східна Брама» та відділ продажу ЖК «Східна Брама» на вул. Світлій, 3-Д ввійшли до переліку об’єктів, на які накладено арешт та передано в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Як повідомляв «Главком», 3 квітня жителі ЖК «Східна брама», що на вул. Світлій, 3-д, організували акцію протесту, паралізувавши рух транспорту, який рухається в напрямку Бортничів. Протестувальники ходили по пішохідному переходу і скандували «Світло!», вимагаючи припинити регулярні відключення світла в будинках житлового комплексу.