Жителі «будинку Войцеховського» у Києві перекрили дорогу



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Протестувальники ходять по пішохідному переходу і скандують «Світло!» Фото: Світлана Моголюк, Главком

Поліцейські просять протестувальників припинити акцію «на 5 хв, щоб проїхав транспорт»

У Києві ввечері 3 квітня жителі ЖК «Східна брама», що на вул. Світлій, 3-д, (метро «Бориспільська») організували акцію протесту, паралізувавши рух транспорту, який рухається в напрямку Бортничів.

Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

Протестувальники ходять по пішохідному переходу і скандують «Світло!», вимагаючи, щоб забудовник припинив регулярні відключення світла в будинках житлового комплексу. В акції беруть участь більше сотні людей. В результаті на дорозі з 20-ї години вечора утворилися масштабні затори в обидві сторони. Адже люди без зупину рухаються по зебрі, перекриваючи рух.

Близько 20 години 20 хвилин на місце акції прибула поліція.

Поліцейські, які прибули на місце акції, просять протестувальників припинити акцію «на 5 хв, щоб проїхав транспорт». Тим не менше, акція досі продовжується, повідомила кореспондент «Главкома» о 20:40.

Зазначимо, що цей ЖК належить фірмі сумнозвісного Анатолія Войцеховського.

Наприкінці лютого повідомлялося, що «будинки Войцеховського» на Харківському шосе можуть знову залишитися без світла.

Нагадаємо, у жовтні 2018 року ці будинки вже були відключені від електропостачання. 30 і 31 жовтня мешканці будинків за адресами вул. Харківське шосе, 19 та 19-А в Києві перекривали дорогу, вимагаючи відновити подачу електроенергії. На початку листопада електропостачання будинків було відновлено після досягнення домовленостей про погодження графіку погашення боргу у розмірі понад 3 млн грн, що накопичений обслуговуючою організацією ТОВ «ДІМ-СЕРВІС 19».