У Кличка заявили про загрозу зупинки ТЕЦ-5



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З 1 липня припиняє дію існуюча система взаєморозрахунків за електроенергію, і виробники можуть зупинитися

Заступник голови Київської міської держадміністрації Петро Пантелеєв заявив, що ТЕЦ-5 може зупинитися. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«ТЕЦ-5 не зупинялася понад 50 років! Сьогодні ми маємо реальний ризик зупинки її роботи з усіма техногенними наслідками», - вказав Пантелеєв.

Причина можливої зупинки - не технічна несправність чи відсутність палива. «Щойно перевірив, найпотужніша в Україні ТЕЦ-5 готується до наступного опалювального сезону: завершується поточний ремонт 2-го блоку і готується до капітального ремонту 1-й блок», - повідомив заступник голови КМДА.

«Основне занепокоєння – модель ринку електроенергії. З 1 липня буде зруйнована існуюча система взаєморозрахунків за електроенергію, і це при тому, що нової системи досі не існує! Очевидно, що припинення існуючої системи розрахунків спровокує колосальний дефіцит з обіговими коштами для розрахунків за електроенергію з її виробниками. Це вдарить не тільки по ТЕЦ. Всі без винятку, навіть «зелені», не зможуть отримати кошти за вироблену електроенергію. За таких умов багато хто з виробників просто зупиниться, до кращих часів. За рахунок чого тоді підтримувати надійність енергосистеми?» - зазначив Пантелеєв.

Він вважає, що не лише Київ, а вся країна опиниться перед загрозою перебоїв електропостачання. «А це вже питання національної безпеки і варте уваги РНБО», - переконаний столичний чиновник.

Нагадаємо, 5 червня Кабінет міністрів України прийняв дві найважливіших постанови, необхідних для запуску нового ринку електроенергії - «Про порядок накладення спеціальних зобов'язань на учасників ринку електроенергії для забезпечення суспільних інтересів» і «Про затвердження порядку проведення електронних аукціонів з продажу електроенергії за двосторонніми договорами».