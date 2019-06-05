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    Економіка та фінанси

    Кабмін прийняв постанови, необхідні для запуску ринку електроенергії з 1 липня

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    Кабмін прийняв постанови, необхідні для запуску ринку електроенергії з 1 липня

    Ціна на електроенергію для населення не зросте

    На сьогоднішньому засіданні Кабінет міністрів України прийняв дві найважливіших постанови, необхідних для запуску нового ринку електроенергії - «Про порядок накладення спеціальних зобов'язань на учасників ринку електроенергії для забезпечення суспільних інтересів» і «Про затвердження порядку проведення електронних аукціонів з продажу електроенергії за двосторонніми договорами».

    На думку глави уряду, своєчасне впровадження нового ринку електроенергії не має альтернативи, оскільки дата запуску прописана в законі «Про ринок електричної енергії».

    «В уряду є тільки одна можливість - виконати норми закону і ввести ринок електроенергії з 1 липня. Цей законопроект напрацьовувався в парламенті і відповідає всім європейським і світовим нормам», - сказав Володимир Гройсман.

    Прийняті постанови спрямовані на недопущення зростання ціни на електроенергію для населення.

    «Рішення, яке зараз прийматимуть уряд - запровадити механізми граничних цін, які будуть затверджені регулятором для того, щоб не допустити зростання ціни електроенергії», - підкреслив прем'єр.

    З 1 січня в Україні почав діяти роздрібний ринок електричної енергії. Повномасштабний запуск нової моделі оптового ринку запланований на 1 липня 2019 го. Перехід передбачений законом «Про ринок електроенергії», прийнятим у 2017 році. Він передбачає впровадження нової конкурентної моделі ринку і норми Третього енергетичного пакета ЄС, в тому числі в питанні поділу компаній за напрямками розподілу і передачі електроенергії.

    13 травня прем'єр-міністр Володимир Гройсман підтвердив, що запуск ринку планується в термін, і додав, що новації не повинні призводити до підвищення цін на електроенергію для населення.

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