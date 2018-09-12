У Кличка заявили, що порушень під час реконструкції сходів з Пейзажної алеї не виявлено



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ВІдкриття реконструйованих сходів з Пейзажної алеї

Вартість робіт з реконструкції сходів складає 15 млн грн

Перевірка Державної аудиторської служби не виявила фінансових порушень під час реконструкції сходів на Старокиївській горі. Про це повідомив заступник голови КМДА Олександр Спасибко.

«Державна аудиторська служба України провела позапланову ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності комунального підприємства «Інженерний центр». У той час, коли в інтернеті з’явилась маніпулятивна інформація про нібито «золоті» сходинки, державними аудиторами здійснювалася перевірка на наше звернення. Наразі підприємство отримало акт із висновками, що фінансових порушень не виявлено», – заявив Спасибко.

«Я хочу наголосити, що вартість робіт з реконструкції сходів складає 15 млн грн», – повідомив заступник голови КМДА.

Загальна ж вартість проекту реконструкції та облаштування території частини туристичного маршруту від Пейзажної алеї до Андріївського узвозу склала 89,3 млн грн. За ці кошти проектом було передбачено і виконано низку робіт: організацію пішохідного руху із зонами відпочинку, благоустрій та озеленення території, будівництво одноповерхової будівлі громадської вбиральні, встановлення тривожної кнопки, встановлення камер відеоспостереження на сходах та алеї, зони доступу до WI-FI, встановлення лав, облаштування оглядових майданчиків. Виконані інженерні укріплення – підпірні стіни для захисту від зсувів, створено штольневу дренажну систему для відводу вод зі схилів.

Все встановлене освітлення для забезпечення енергоефективності розроблено за технологією LED, у вандалостійкому виконанні. Освітлення сходів спроектовано в перилах на шині LED.

За словами Спасибка, сходи спроектовано як збірну монолітну залізобетонну конструкцію та влаштовано декоративні накладки із зносостійкої та вологозахищеної термодеревини.

«Замовник пильно стежить за якістю виконання робіт, тож проводяться перевірки, підготовлені дефектні акти і всі недоліки робіт, і всі зауваження швидко усуваються. Кияни та гості міста мають не тільки можливість користуватися відновленими, чудовими сходами, що ведуть на Поділ, а й отримали оновлену і облаштовану зону відпочинку на прилеглій території», – додав заступник голови КМДА.

Реконструкція сходів ініційована Київською міською державною адміністрацією як перший крок у створенні Ландшафтного парку, до якого входять сквери на Пейзажній алеї, схили Старокиївської гори, гір Десятинки, Щекавиці та Киселівки. Реконструкція здійснюється в єдиному історичному стилі з проектами реконструкції Пейзажної алеї, Алеї художників та території біля Андріївського узвозу.

Нагадаємо, 17 липня мер Києва Віталій Кличко відкрив сходи з Пейзажної алеї на Поділ до урочища Гончарі-Кожум’яки та частину великого туристичного маршруту, який в майбутньому з’єднає Пейзажну алею з Аркою дружби народів.

Пізніше Спасибко заявив, що в інтернеті з’явилась маніпулятивна інформація про нібито «золоті» сходинки. Він наголосив, що вартість робіт із реконструкції сходів складає 15 млн грн.