У Кличка згадали про День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу і змінили програму музичного фестивалю



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Програма фестивалю Kyiv Klezmer Fest була затверджена, у неї внесено зміни

Департамент культури Київської міської держадміністрації затвердив регламент проведення фестивалю Kyiv Klezmer Fest, який відбудеться 17 та 19 травня. Незважаючи на те, що програма заходу вже була затверджена, вирішено перенести подію у зв’язку із Днем пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу 18 травня. Про це повідомила директор Департаменту культури Київської міської державної адміністрації Діана Попова.

«17 та 19 травня вже вдруге відбудеться фестиваль клезмерської музики та єврейської культури. Сполучник «та» тут є принципово важливим: ми змінили регламент проведення заходу, незважаючи на те, що програма вже була затверджена. Таким чином хочемо ще раз висловити наш щирий смуток. Десятки років тому відбулася страшна трагедія, наслідки якої світ відчуває до цієї хвилини. Ми не забули, ми пам’ятаємо. Київ виступає за збереження щирої дружби між українцями і кримськотатарським народом, намагається всіма силами підтримати у цей важкий день, і ми закликає до цього увесь світ», – прокоментувала Попова.

Вона підкреслила, що Kyiv Klezmer Fest буде проведений 17 та 19 травня на Контрактовій площі двома великими концертами.

«Нашим пріоритетом завжди була та буде повага до тих, із ким ми маємо спільну історію. Україна є багатонаціональною державою, і ми готові йти назустріч, аби показати своє щире співчуття», – додала Діана Попова.

18 травня – День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу.