У квартирах киян з кранів потече брудна вода: де і коли

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Київводоканал попередив про профілактичну промивку мереж

Згідно із щорічним графіком «Київводоканал» цього тижня проводитиме планову профілактичну промивку мереж у Голосіївському районі. Про це повідомляє прес-служба компанії.

У зону робіт потраплять мережі по:

вул. Китаївська,

вул. Квітки-Основ`яненка,

пров. Квітки-Основ`яненка,

вул. Закарпатська,

вул. Маршальська,

вул. Весняна,

вул. Кащенка,

просп. Науки від Пирогівського шляху до вул. Весняна,

вул. Буковинська,

вул. Ушакова,

вул. Армійська,

вул. Корчуватська,

вул. Хуторська,

пров. Хуторський,

вул. Військова,

вул. Новокорчуватська,

вул. Салавата Юлаєва,

вул. Золотоніська,

вул. Оксани Петрусенко,

вул. Хортицька,

вул. Ягідна,

пров. Ягідний,

вул. Парникова,

вул. Трахтеніровська,

вул. Учбова,

пров. Учбовий.

Профілактична промивка буде проводитися в ніч з 4 на 5 квітня, а саме з 24:00 до 06:00. Попередньо здійснюється чистка та мийка резервуара чистої води № 2 на насосній водопровідній станції «Корчуватська».

«Профілактика проводитиметься вночі, щоб не створювати незручності мешканцям. Упродовж часу виконання робіт «Київводоканал» не рекомендує користуватися водою з крана для приготування їжі та санітарно-гігієнічних потреб. Після завершення профілактичних заходів перед застосуванням воду з крана потрібно спустити: якщо візуально вода прозора та не має стороннього запаху, користуватися нею цілком безпечно», - зазначили у «Київводоканалі».

У компанії звертають увагу, що промивка – це обов’язкова профілактика, необхідна для того, щоб вода не застоювалась та не погіршувалась її якість. Крім того, під час таких заходів труби очищаються від можливого осаду.