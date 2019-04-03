У квартирах киян з кранів потече брудна вода: де і коли

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Київводоканал попередив про профілактичну промивку мереж
Згідно із щорічним графіком «Київводоканал» цього тижня проводитиме планову профілактичну промивку мереж у Голосіївському районі. Про це повідомляє прес-служба компанії.
У зону робіт потраплять мережі по:
- вул. Китаївська,
- вул. Квітки-Основ`яненка,
- пров. Квітки-Основ`яненка,
- вул. Закарпатська,
- вул. Маршальська,
- вул. Весняна,
- вул. Кащенка,
- просп. Науки від Пирогівського шляху до вул. Весняна,
- вул. Буковинська,
- вул. Ушакова,
- вул. Армійська,
- вул. Корчуватська,
- вул. Хуторська,
- пров. Хуторський,
- вул. Військова,
- вул. Новокорчуватська,
- вул. Салавата Юлаєва,
- вул. Золотоніська,
- вул. Оксани Петрусенко,
- вул. Хортицька,
- вул. Ягідна,
- пров. Ягідний,
- вул. Парникова,
- вул. Трахтеніровська,
- вул. Учбова,
- пров. Учбовий.
Профілактична промивка буде проводитися в ніч з 4 на 5 квітня, а саме з 24:00 до 06:00. Попередньо здійснюється чистка та мийка резервуара чистої води № 2 на насосній водопровідній станції «Корчуватська».
«Профілактика проводитиметься вночі, щоб не створювати незручності мешканцям. Упродовж часу виконання робіт «Київводоканал» не рекомендує користуватися водою з крана для приготування їжі та санітарно-гігієнічних потреб. Після завершення профілактичних заходів перед застосуванням воду з крана потрібно спустити: якщо візуально вода прозора та не має стороннього запаху, користуватися нею цілком безпечно», - зазначили у «Київводоканалі».
У компанії звертають увагу, що промивка – це обов’язкова профілактика, необхідна для того, щоб вода не застоювалась та не погіршувалась її якість. Крім того, під час таких заходів труби очищаються від можливого осаду.