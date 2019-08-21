У квартирі на Печерську виявили тіло жінки, яка померла півроку тому



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У квартирі був труп господарки, який вже розклався і зсохся

У вівторок, 20 серпня, в поліцію звернулися жителі одного з будинків на вулиці Бастіонній у Печерському районі Києва. Вони повідомили, що давно не бачили свою сусідку і дізналися, що вона не приходила за пенсією з лютого місяця. На місце прибув патрульний екіпаж Печерського району.

Біля квартири зниклої поліцейські відчули трупний запах і вирішили потрапити до помешкання. Про це повідомляє Інформатор.

Для того, щоб зайти у квартиру, правоохоронцям знадобилася допомога рятувальників. Розбивши вікно, патрульні зайшли всередину і побачили страшну картину: у квартирі був труп господарки, що вже розклався і зсохся.

Попередньо, 69-річна жінка померла ще взимку.

На місце викликали слідчо-оперативну групу. Дату смерті й інші подробиці з'ясовують судмедексперти і правоохоронці.

Раніше повідомлялося, що в Києві жінка майже тиждень жила у квартирі з мертвим сином.