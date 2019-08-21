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    У квартирі на Печерську виявили тіло жінки, яка померла півроку тому

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    У квартирі на Печерську виявили тіло жінки, яка померла півроку тому

    У квартирі був труп господарки, який вже розклався і зсохся

    У вівторок, 20 серпня, в поліцію звернулися жителі одного з будинків на вулиці Бастіонній у Печерському районі Києва. Вони повідомили, що давно не бачили свою сусідку і дізналися, що вона не приходила за пенсією з лютого місяця. На місце прибув патрульний екіпаж Печерського району.

    Біля квартири зниклої поліцейські відчули трупний запах і вирішили потрапити до помешкання. Про це повідомляє Інформатор.

    Для того, щоб зайти у квартиру, правоохоронцям знадобилася допомога рятувальників. Розбивши  вікно, патрульні зайшли всередину і побачили страшну картину: у квартирі був труп господарки, що вже розклався і зсохся.

    Попередньо, 69-річна жінка померла ще взимку.

    На місце викликали слідчо-оперативну групу. Дату смерті й інші подробиці з'ясовують судмедексперти і правоохоронці.

    Раніше повідомлялося, що в Києві жінка майже тиждень жила у квартирі з мертвим сином.

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