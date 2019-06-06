У Києві жінка майже тиждень жила у квартирі з мертвим сином (фото, відео)



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Неприємний запах з квартири почули сусіди і викликали поліцію Фото: Інформатор

Жінку госпіталізували в психіатричну лікарню

У будинку на вулиці Івана Сергієнка, 15 у Дніпровському районі Києва мешканці другого парадного відчували неприємний запах. Пізніше з'ясувалося, що джерело знаходиться в квартирі №30 на п'ятому поверсі. Коли рятувальники відчинили двері, то там знайшли труп молодого хлопця.

Виклик на лінію екстрених служб надійшов 5 червня близько 21:00. Про це повідомляє Інформатор.

Сусіди, які відчули запах, викликали на місце поліцію. Патрульні з'ясували, що в квартирі проживає жінка з психічними відхиленнями і її син. Правоохоронці постукали в квартиру. Жінка розмовляла з ними, але відкривати відмовлялася. На місце викликали рятувальників, які розкрили двері.

Поліцейські побачили в квартирі труп хлопця, що вже почав розкладатися. Хлопцеві було 24 роки.

Господиня квартири не могла нічого виразно пояснити. Її госпіталізували в психіатричну лікарню.

На місце прибули слідчо-оперативні групи Дніпровського і Головного управління поліції Києва. Точна причина смерті і подробиці інциденту будуть з'ясовуватися.