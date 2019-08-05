У липні столичні патрульні зловили понад тисячу п’яних водіїв



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Загалом за місяць на порушників складено майже 25 тисяч адміністративних протоколів

У липні 2019 року київські патрульні опрацювали 44742 повідомлень, що надійшли від заявників на службу 102. Про це йдеться у звіті Патрульної поліції Києва за липень.

В загальному на порушників патрульні склали 24 980 адміністративних матеріалів, з яких 1 086 за керування транспортним засобом у стані сп'яніння.

«Крім цього, столичні патрульні затримали 392 особи, які, ймовірно, вчинили кримінальні правопорушення. Серед них по гарячих слідах поліцейські затримали: 62 ймовірних крадії, 34 ймовірних грабіжники, 4 ймовірних розбійники та 6 ймовірних викрадачів автомобілів. Крім цього, виявлені ще 202 громадянина, які перебували в розшуку та переховувались від слідства», - йдеться в повідомленні.

Також інспектори виявили у 170 осіб речовини, схожі на наркотичні, що заборонені у вільному обігу.





Як повідомлялося, за тиждень з 29 липня по 4 серпня у Києві зафіксовано 741 ДТП. На дорогах столиці отримали поранення 48 людей, чотири людини загинули.