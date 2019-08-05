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    Смерть на дорогах: минулого тижня у ДТП в Києві загинуло чотири людини

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    ДТП на проспекті Академіка Палладіна
    Фото: Інформатор

    За тиждень на дорогах столиці отримали поранення 48 людей

    За тиждень з 29 липня по 4 серпня у Києві зафіксовано 741 ДТП (на попередньому тижні - 681), з них 46 з потерпілими (на попередньому тижні 40). Про це повідомляє КП «Центр організації дорожнього руху».

    На дорогах столиці отримали поранення 48 людей (на попередньому тижні - 45). Чотири людини загинули (на попередньому тижні одна людина загинула).

    За тиждень сталося 15 наїздів на пішоходів, з них 7 - на пішохідних переходах. Поранено 7 мотоциклістів та 3 велосипедисти. 

    Як повідомлялося, 4 серпня вночі в місті Боярка під Києвом на перехресті зіткнулися седан Chevrolet Aveo і позашляховик Mercedes. Водій Aveo не встиг загальмувати і врізався у позашляховик, який зупинився на світлофорі. Від отриманих травм водій седана загинув.

    2 серпня на проспекті Академіка Палладіна у Києві сталася серйозна ДТП за участю автомобіля Chevrolet і фури Renault: легковик залетів під вантажівку, а водія та пасажира в екстреному порядку госпіталізували медики швидкої допомоги.

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