У лісах Київщини активізувалися змії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Гадюка звичайна

Найбільшою проблемою населення є не надто високий рівень поінформованості щодо плазунів

В лісах Київської області у зв’язку з теплою і сухою погодою активізувалися вужі і змії. Про це повідомляє Державне лісогосподарське підприємство «Київоблагроліс».

Тоді, як вужів боятися не варто, то зі зміями треба поводитися обережно.

«Найбільшою проблемою населення є не надто високий рівень поінформованості щодо плазунів, зустріч з якими можлива в лісі, на берегу річки, пасовищі тощо. На превеликий жаль, мало хто, а особливо у сільській місцевості, цікавиться місцевою фауною, мало хто читає спеціальну літературу чи шукає інформацію в мережі Internet. Наслідки, спричинювані укусами отруйних змій, іноді виправдовують те вороже ставлення, яке звичайно проявляють до них люди», - зазначають у лісгоспі.

Необхідно відрізняти отруйних змій від неотруйних, які зовсім не кусаються, або укус яких не несе небезпеки.

Лісова або звичайна гадюка поширена на Поліссі та у лісостеповій смузі, найчастіше оселяється у листяних та мішаних лісах, на болотах, серед заростей; полюбляє вологі місця, хоч досить часто зустрічається й у сухих.

Отрута різних змій неоднакова за характером своєї дії. Так зразу після укусу звичайної гадюки тіло навколо ранки червоніє та опухає. Хворий відчуває сильний біль. Потім опухає вся уражена кінцівка, а у тяжких випадках – все тіло. На 7-9 день після укусу набряк зменшується. Тканина навколо ранки може змертвіти чи утворити виразку

Сила отрути змії не завжди буває однаковою, що залежить від її фізичного стану (линяння, голодування тощо). Ступінь та перебіг отруєння залежить також і від того, в яке місце був укушений хворий. Якщо змія прокусила велику судину, то отруєння може настати блискавично, бо вся введена отрута зразу ж потрапляє безпосередньо у кров. Крізь неушкоджену шкіру та слизові оболонки отрута не проникає. Для швидкого одужання хворого важливо своєчасно надати йому медичну допомогу.

Насамперед після укусу отруйної змії слід перешкодити отруті поширитися по тілу та видалити її. Для цього можна лише порадити висмоктування. Найкраще поставити на місце укусу кровососну банку, але найчастіше доводиться просто висмоктувати кров з рани ротом та випльовувати її. Слід пам’ятати, що висмоктувати кров можна лише в тих випадках, коли ясна та зуби цілком здорові і в роті нема відкритих ран. Потім рот треба прополоскати, а постраждалого якнайшвидше доставити до найближчого медичного закладу.

Тож щоб уникнути небезпеки під час перебування у лісі або степу, слід дотримуватися елементарних запобіжних заходів, а саме – бути пильними, носити закрите взуття, збираючи гриби або ягоди, відгортати високу траву чи чагарники палицею.