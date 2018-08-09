У Лук’янівському СІЗО знову скандал через екс-бійців «Торнадо»



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З’явилася інформація, що адвоката екс-«торнадівців» Юрія Кармазіна побили

У Лук’янівському СІЗО у Києві відбулася акція непокори екс-бійців колишнього добровольчого спецпідрозділу МВС «Торнадо». Події з СІЗО наживо транслював у Facebook один з ув’язнених, який знаходився у камері з екс-бійцями.

Екс-бійці заявили, що їх намагаються вивезти у невідомому напрямку. За їх словами, вони не порушували умов утримування і не розуміють дій адміністрації. Арештанти заявили, що вже відбили «дві атаки» тюремників.

На відео видно, що люди в камері озброєні, в одного чоловіка в руках молоток.

У соцмережах з’явилася інформація, що екс-«торнадівців» таки вивезли з СІЗО, а їх адвоката Юрія Кармазіна побили. Зокрема про своє побиття заявив сам Кармазін.

Нагадаємо, у січні 2017 року повідомлялося, що колишні бійці «Торнадо» напали на охорону.

У квітні 2017 року Оболонський районній суд Києва засудив колишнього командира роти «Торнадо» Руслана Онищенко до 11 років позбавлення волі.