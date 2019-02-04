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    У магазині в Києві чоловік пропонував купити у нього гранати

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    Поліція виявила у чоловіка три корпуси гранати РГД-5 та корпус гранати Ф-1 і запали до них - У магазині в Києві чоловік пропонував купити у нього гранати
    Поліція виявила у чоловіка три корпуси гранати РГД-5 та корпус гранати Ф-1 і запали до них
    Фото: Нацполіція

    Чоловіку загрожує до семи років позбавлення волі

    У магазині на вул. Йорданській в Оболонському районі Києва чоловік напідпитку дістав на вітрину поліетиленовий пакет і запропонував продавцю придбати гранати. Отримавши відмову, незнайомець пішов. А продавець викликала поліцію.

    На місце виклику невідкладно виїхав наряд реагування поліції охорони, повідомляє прес-служба столичної поліції.

    Правоохоронці помітили схожого за описом чоловіка неподалік. При поверхневому огляді поліцейські виявили пакет, в якому було три корпуси гранати РГД-5 та корпус гранати Ф-1 і запали до них.

    На місце викликали вибухотехнічну службу та слідчо-оперативну групу Оболонського управління поліції.

    Правопорушник – місцевий мешканець, 1960 року народження, який раніше потрапляв у поле зору правоохоронних органів. З його слів, гранати він нібито знайшов на вулиці.

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    У магазині в Києві чоловік пропонував купити у нього гранати
    У магазині в Києві чоловік пропонував купити у нього гранати
    У магазині в Києві чоловік пропонував купити у нього гранати

    Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Чоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому загрожує до семи років позбавлення волі. 

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