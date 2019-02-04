У магазині в Києві чоловік пропонував купити у нього гранати



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Поліція виявила у чоловіка три корпуси гранати РГД-5 та корпус гранати Ф-1 і запали до них Фото: Нацполіція

Чоловіку загрожує до семи років позбавлення волі

У магазині на вул. Йорданській в Оболонському районі Києва чоловік напідпитку дістав на вітрину поліетиленовий пакет і запропонував продавцю придбати гранати. Отримавши відмову, незнайомець пішов. А продавець викликала поліцію.

На місце виклику невідкладно виїхав наряд реагування поліції охорони, повідомляє прес-служба столичної поліції.

Правоохоронці помітили схожого за описом чоловіка неподалік. При поверхневому огляді поліцейські виявили пакет, в якому було три корпуси гранати РГД-5 та корпус гранати Ф-1 і запали до них.

На місце викликали вибухотехнічну службу та слідчо-оперативну групу Оболонського управління поліції.

Правопорушник – місцевий мешканець, 1960 року народження, який раніше потрапляв у поле зору правоохоронних органів. З його слів, гранати він нібито знайшов на вулиці.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Чоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому загрожує до семи років позбавлення волі.