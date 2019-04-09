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    У мережі показали фото нахабних злодійок, які «працюють» в центрі Києва

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    У мережі показали фото нахабних злодійок, які «працюють» в центрі Києва

    Злодійки встигли вкрасти у перехожих 10 тис. грн. і телефон

    7 квітня на Хрещатику було затримано групу молодих злодійок, які встигли вкрасти у перехожих 10 тис. грн. і телефон.

    Про це повідомляє «Київ Оперативний», публікуючи фото. 

    «Вчора прямо на Хрещатику ось ці 5 дамочок відкрили сумку і вкрали гаманець в якому було 10000 грн. Трохи пізніше вони ж підійшли до інших перехожим і вкрали ще й мобільний телефон. Їх зловили і затримали. Дуже голосно плакали, але думаю, що їх дуже скоро відпустять, тому прошу поширити, щоб люди знали в обличчя тих, хто їх може обікрасти прямо в центрі міста», – йдеться у повідомленні. 

    Київ телефон
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