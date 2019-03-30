З України видворили «Валеру Кутаїського», який збирався контролювати «барсеточників»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Відомо, що злодія «коронували» у 2002 році у Москві

Київські оперативники затримали «злодія в законі», який намагався впливати на криміногенну ситуацію в Україні. Про це інформує прес-служба Національної поліції.

За її даними, «Валера Кутаїський» планував організовувати так звані «сходки» та контролювати злочинну діяльність «барсеточників».

У рамках операції «Мігрант» працівники управління карного розшуку столичної поліції спільно з колегами із Харківщини затримали 40-річного «злодія в законі» з кримінальним прізвиськом «Валера Кутаїський». Чоловік прибув на територію України із Російської Федерації, але поза пунктом державного кордону – імовірно, з боку окупованої території з підробленими документами, після чого направився до міста Харків.

За інформацією начальника Головного управління Національної поліції у місті Києві Андрія Крищенка, відомо, що злодія «коронували» у 2002 році у Москві, він має кілька судимостей за тяжкі злочини (покарання відбував у місцях позбавлення волі в Грузії).

«В Україні «Валера Кутаїський» мав намір дестабілізувати ситуацію в регіонах. Також у його плани входило установити та розширювати свій вплив на кримінальні процеси, а саме згуртовувати та контролювати діяльність «барсеточників». Окрім того, «злодій в законі» збирався займатися організацією, проведенням та безпосередньо брати участь у так званих «сходках» для вирішення питань, пов’язаних із перерозподілом сфер впливу», - зазначив начальник управління столичної поліції.

На даний час спільно зі співробітниками Державної міграційної служби «Валеру Кутаїського» видворили за межі країни та заборонили в’їзд в Україну на 5 років.