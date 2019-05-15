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    У мешканців Нивок з кранів потече брудна вода: коли і на яких вулицях

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    Під час промивки&nbsp;&laquo;Київводоканал&raquo; не рекомендує користуватися водою з крану для приготування їжі та санітарно-гігієнічних потреб - У мешканців Нивок з кранів потече брудна вода: коли і на яких вулицях
    Під час промивки «Київводоканал» не рекомендує користуватися водою з крану для приготування їжі та санітарно-гігієнічних потреб

    Київводоканал запланував промивку мереж

    «Київводоканал» проводитиме планову профілактичну промивку мереж у Шевченківському районі. Про це повідомляє прес-служба компанії.

    У зону робіт потраплять мережі житлового масиву «Нивки», а саме:

    • вул. Д. Щербаківського,
    • вул. І. Турчина,
    • вул. М. Безручко,
    • вул. Я. Корчака,
    • вул. Ружинська,
    • вул. Г. Дудніка,
    • вул. С. Параджанова,
    • вул. Черняховського,
    • вул. Невська,
    • вул. Олександрівська,
    • вул. Бабушкіна,
    • вул. Саратовська,
    • вул. Усурійська,
    • вул. Туполєва,
    • вул. Ташебаєва,
    • вул. Салютна,
    • вул. Ставропольська,
    • вул. Гончарова,
    • пров. Кучмин Яр,
    • вул. Краснодарська,
    • вул. Муромська,
    • вул. Естонська,
    • вул. Калинова,
    • вул. Магістральна,
    • вул. Сонячна,
    • вул. Толбухіна,
    • вул. Цулукідзе.

    Профілактична промивка буде проводитися  в ніч з 16 на 17 травня, а саме з 23:00 до 07:00. Попередньо здійснюється чистка та мийка резервуара чистої води №1 на насосній водопровідній станції «Сирецька».

    «Профілактика проводитиметься вночі, щоб не створювати незручності мешканцям. Упродовж часу виконання робіт «Київводоканал» не рекомендує користуватися водою з крану для приготування їжі та санітарно-гігієнічних потреб. Після завершення профілактичних заходів перед застосуванням воду з крану потрібно спустити: якщо візуально вода прозора та не має стороннього запаху, користуватися нею цілком безпечно», - зазначає «Київводоканал».

    Компанія звертає увагу, що промивка – це обов’язкова профілактика, необхідна для того, щоб вода не застоювалась та не погіршувалась її якість. Крім того, під час таких заходів труби очищаються від можливого осаду.

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