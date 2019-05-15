У мешканців Нивок з кранів потече брудна вода: коли і на яких вулицях



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Під час промивки «Київводоканал» не рекомендує користуватися водою з крану для приготування їжі та санітарно-гігієнічних потреб

Київводоканал запланував промивку мереж

«Київводоканал» проводитиме планову профілактичну промивку мереж у Шевченківському районі. Про це повідомляє прес-служба компанії.

У зону робіт потраплять мережі житлового масиву «Нивки», а саме:

вул. Д. Щербаківського,

вул. І. Турчина,

вул. М. Безручко,

вул. Я. Корчака,

вул. Ружинська,

вул. Г. Дудніка,

вул. С. Параджанова,

вул. Черняховського,

вул. Невська,

вул. Олександрівська,

вул. Бабушкіна,

вул. Саратовська,

вул. Усурійська,

вул. Туполєва,

вул. Ташебаєва,

вул. Салютна,

вул. Ставропольська,

вул. Гончарова,

пров. Кучмин Яр,

вул. Краснодарська,

вул. Муромська,

вул. Естонська,

вул. Калинова,

вул. Магістральна,

вул. Сонячна,

вул. Толбухіна,

вул. Цулукідзе.

Профілактична промивка буде проводитися в ніч з 16 на 17 травня, а саме з 23:00 до 07:00. Попередньо здійснюється чистка та мийка резервуара чистої води №1 на насосній водопровідній станції «Сирецька».

«Профілактика проводитиметься вночі, щоб не створювати незручності мешканцям. Упродовж часу виконання робіт «Київводоканал» не рекомендує користуватися водою з крану для приготування їжі та санітарно-гігієнічних потреб. Після завершення профілактичних заходів перед застосуванням воду з крану потрібно спустити: якщо візуально вода прозора та не має стороннього запаху, користуватися нею цілком безпечно», - зазначає «Київводоканал».

Компанія звертає увагу, що промивка – це обов’язкова профілактика, необхідна для того, щоб вода не застоювалась та не погіршувалась її якість. Крім того, під час таких заходів труби очищаються від можливого осаду.