У мешканців Нивок з кранів потече брудна вода: коли і на яких вулицях
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Розсилка
Київводоканал запланував промивку мереж
«Київводоканал» проводитиме планову профілактичну промивку мереж у Шевченківському районі. Про це повідомляє прес-служба компанії.
У зону робіт потраплять мережі житлового масиву «Нивки», а саме:
- вул. Д. Щербаківського,
- вул. І. Турчина,
- вул. М. Безручко,
- вул. Я. Корчака,
- вул. Ружинська,
- вул. Г. Дудніка,
- вул. С. Параджанова,
- вул. Черняховського,
- вул. Невська,
- вул. Олександрівська,
- вул. Бабушкіна,
- вул. Саратовська,
- вул. Усурійська,
- вул. Туполєва,
- вул. Ташебаєва,
- вул. Салютна,
- вул. Ставропольська,
- вул. Гончарова,
- пров. Кучмин Яр,
- вул. Краснодарська,
- вул. Муромська,
- вул. Естонська,
- вул. Калинова,
- вул. Магістральна,
- вул. Сонячна,
- вул. Толбухіна,
- вул. Цулукідзе.
Профілактична промивка буде проводитися в ніч з 16 на 17 травня, а саме з 23:00 до 07:00. Попередньо здійснюється чистка та мийка резервуара чистої води №1 на насосній водопровідній станції «Сирецька».
«Профілактика проводитиметься вночі, щоб не створювати незручності мешканцям. Упродовж часу виконання робіт «Київводоканал» не рекомендує користуватися водою з крану для приготування їжі та санітарно-гігієнічних потреб. Після завершення профілактичних заходів перед застосуванням воду з крану потрібно спустити: якщо візуально вода прозора та не має стороннього запаху, користуватися нею цілком безпечно», - зазначає «Київводоканал».
Компанія звертає увагу, що промивка – це обов’язкова профілактика, необхідна для того, щоб вода не застоювалась та не погіршувалась її якість. Крім того, під час таких заходів труби очищаються від можливого осаду.