У мешканців Оболоні з кранів потече брудна вода
Київводоканал попередив про профілактичну промивку мереж
Згідно із щорічним графіком Київводоканал проводитиме планову профілактичну промивку мереж в Оболонському районі столиці. Про це повідомляє пресслужба компанії.
У зону робіт потраплять мережі по:
- просп. Оболонський,
- просп. Героїв Сталінграда (від № 26 до № 64),
- вул. З. Гайдай,
- вул. Тимошенка,
- вул. Героїв Дніпра,
- вул. Озерній,
- вул. Північній,
- вул. Богатирській,
- вул. Прирічній.
Профілактична промивка буде проводитися в ніч з 02 на 03 жовтня, а саме з 23:00 до 04:00. Попередньо, здійснюється чистка та мийка резервуарів чистої води №1 на насосній водопровідній станції «Оболонь-ІІ».
«Профілактика проводитиметься вночі, щоб не створювати незручності мешканцям. Упродовж часу виконання робіт Київводоканал не рекомендує користуватися водою з крану для приготування їжі та санітарно-гігієнічних потреб. Після завершення профілактичних заходів перед застосуванням воду з крану потрібно спустити: якщо візуально вода прозора та не має стороннього запаху, користуватися нею цілком безпечно», - йдеться в повідомленні компанії.
У Київводоканалі звертають увагу, що промивка – це обов’язкова профілактика, необхідна для того, щоб вода не застоювалась та не погіршувалась її якість. Крім того, під час таких заходів труби очищаються від можливого осаду.