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    У мешканців Оболоні з кранів потече брудна вода

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    Київводоканал не рекомендує користуватися водою з крану під час промивки мереж - У мешканців Оболоні з кранів потече брудна вода
    Київводоканал не рекомендує користуватися водою з крану під час промивки мереж

    Київводоканал попередив про профілактичну промивку мереж

    Згідно із щорічним графіком Київводоканал проводитиме планову профілактичну промивку мереж в Оболонському районі столиці. Про це повідомляє пресслужба компанії.

    У зону робіт потраплять мережі по:

    • просп. Оболонський, 
    • просп. Героїв Сталінграда (від № 26 до № 64), 
    • вул. З. Гайдай,
    • вул. Тимошенка, 
    • вул. Героїв Дніпра,
    • вул. Озерній,
    • вул. Північній,
    • вул. Богатирській,
    • вул. Прирічній.

    Профілактична промивка буде проводитися в ніч з 02 на 03 жовтня, а саме з 23:00 до 04:00. Попередньо, здійснюється чистка та мийка резервуарів чистої води №1 на насосній водопровідній станції «Оболонь-ІІ».

    «Профілактика проводитиметься вночі, щоб не створювати незручності мешканцям. Упродовж часу виконання робіт Київводоканал не рекомендує користуватися водою з крану для приготування їжі та санітарно-гігієнічних потреб. Після завершення профілактичних заходів перед застосуванням воду з крану потрібно спустити: якщо візуально вода прозора та не має стороннього запаху, користуватися нею цілком безпечно», - йдеться в повідомленні компанії.

    У Київводоканалі звертають увагу, що промивка – це обов’язкова профілактика, необхідна для того, щоб вода не застоювалась та не погіршувалась її якість. Крім того, під час таких заходів труби очищаються від можливого осаду.

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