У мешканців Оболоні з кранів потече брудна вода



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Київводоканал не рекомендує користуватися водою з крану під час промивки мереж

Київводоканал попередив про профілактичну промивку мереж

Згідно із щорічним графіком Київводоканал проводитиме планову профілактичну промивку мереж в Оболонському районі столиці. Про це повідомляє пресслужба компанії.

У зону робіт потраплять мережі по:

просп. Оболонський,

просп. Героїв Сталінграда (від № 26 до № 64),

вул. З. Гайдай,

вул. Тимошенка,

вул. Героїв Дніпра,

вул. Озерній,

вул. Північній,

вул. Богатирській,

вул. Прирічній.

Профілактична промивка буде проводитися в ніч з 02 на 03 жовтня, а саме з 23:00 до 04:00. Попередньо, здійснюється чистка та мийка резервуарів чистої води №1 на насосній водопровідній станції «Оболонь-ІІ».

«Профілактика проводитиметься вночі, щоб не створювати незручності мешканцям. Упродовж часу виконання робіт Київводоканал не рекомендує користуватися водою з крану для приготування їжі та санітарно-гігієнічних потреб. Після завершення профілактичних заходів перед застосуванням воду з крану потрібно спустити: якщо візуально вода прозора та не має стороннього запаху, користуватися нею цілком безпечно», - йдеться в повідомленні компанії.

У Київводоканалі звертають увагу, що промивка – це обов’язкова профілактика, необхідна для того, щоб вода не застоювалась та не погіршувалась її якість. Крім того, під час таких заходів труби очищаються від можливого осаду.