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    У мешканців Оболоні з кранів потече брудна вода: де і коли

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    Під час промивки&nbsp;Київводоканал не рекомендує користуватися водою з крану для приготування їжі та санітарно-гігієнічних потреб - У мешканців Оболоні з кранів потече брудна вода: де і коли
    Під час промивки Київводоканал не рекомендує користуватися водою з крану для приготування їжі та санітарно-гігієнічних потреб

    Профілактична промивка мереж проводитиметься вночі

    Цього тижня згідно зі щорічним графіком «Київводоканал» проводитиме планову профілактичну промивку мереж в Оболонському районі. Про це повідомляє пресслужба компанії.

    В ніч з 11 на 12 червня, а саме з 23:00 до 05:00 у зону робіт потраплять мережі по вулицях:

    • вул. Полярна,
    • вул. Кондратюка,
    • вул. Рокосовського,
    • вул. Калшиневського,
    • вул. Сім’ї Кульженків,
    • просп. Мінське шосе.

    Попередньо здійснюється чистка та мийка резервуара чистої води № 2 на насосній водопровідній станції «Мінська».

    В ніч з 13 на 14 червня, а саме з 23:00 до 05:00 у зону робіт потраплять мережі по вулицях:

    • просп. Героїв Сталінграда від № 2 до № 26, від № 1 до № 33/35,
    • вул. Тимошенко,
    • ву  .Йорданська,
    • вул. Архипенка,
    • вул. Малиновського від вул. Тимошенка до просп. Героїв Сталінграда,
    • вул. Приозерна.

    Попередньо здійснюється чистка та мийка резервуара чистої води № 2 на насосній водопровідній станції «Оболонь-1».

    «Профілактика проводитиметься вночі, щоб не створювати незручності мешканцям. Упродовж часу виконання робіт Київводоканал не рекомендує користуватися водою з крану для приготування їжі та санітарно-гігієнічних потреб. Після завершення профілактичних заходів перед застосуванням воду з крану потрібно спустити: якщо візуально вода прозора та не має стороннього запаху, користуватися нею цілком безпечно», - зазначили у «Київводоканалі».

    У компанії додали, що промивка – це обов’язкова профілактика, необхідна для того, щоб вода не застоювалась та не погіршувалась її якість. Крім того, під час таких заходів труби очищаються від можливого осаду.

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