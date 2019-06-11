У мешканців Оболоні з кранів потече брудна вода: де і коли
Профілактична промивка мереж проводитиметься вночі
Цього тижня згідно зі щорічним графіком «Київводоканал» проводитиме планову профілактичну промивку мереж в Оболонському районі. Про це повідомляє пресслужба компанії.
В ніч з 11 на 12 червня, а саме з 23:00 до 05:00 у зону робіт потраплять мережі по вулицях:
- вул. Полярна,
- вул. Кондратюка,
- вул. Рокосовського,
- вул. Калшиневського,
- вул. Сім’ї Кульженків,
- просп. Мінське шосе.
Попередньо здійснюється чистка та мийка резервуара чистої води № 2 на насосній водопровідній станції «Мінська».
В ніч з 13 на 14 червня, а саме з 23:00 до 05:00 у зону робіт потраплять мережі по вулицях:
- просп. Героїв Сталінграда від № 2 до № 26, від № 1 до № 33/35,
- вул. Тимошенко,
- ву .Йорданська,
- вул. Архипенка,
- вул. Малиновського від вул. Тимошенка до просп. Героїв Сталінграда,
- вул. Приозерна.
Попередньо здійснюється чистка та мийка резервуара чистої води № 2 на насосній водопровідній станції «Оболонь-1».
«Профілактика проводитиметься вночі, щоб не створювати незручності мешканцям. Упродовж часу виконання робіт Київводоканал не рекомендує користуватися водою з крану для приготування їжі та санітарно-гігієнічних потреб. Після завершення профілактичних заходів перед застосуванням воду з крану потрібно спустити: якщо візуально вода прозора та не має стороннього запаху, користуватися нею цілком безпечно», - зазначили у «Київводоканалі».
У компанії додали, що промивка – це обов’язкова профілактика, необхідна для того, щоб вода не застоювалась та не погіршувалась її якість. Крім того, під час таких заходів труби очищаються від можливого осаду.