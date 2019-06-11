У мешканців Оболоні з кранів потече брудна вода: де і коли



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Під час промивки Київводоканал не рекомендує користуватися водою з крану для приготування їжі та санітарно-гігієнічних потреб

Профілактична промивка мереж проводитиметься вночі

Цього тижня згідно зі щорічним графіком «Київводоканал» проводитиме планову профілактичну промивку мереж в Оболонському районі. Про це повідомляє пресслужба компанії.

В ніч з 11 на 12 червня, а саме з 23:00 до 05:00 у зону робіт потраплять мережі по вулицях:

вул. Полярна,

вул. Кондратюка,

вул. Рокосовського,

вул. Калшиневського,

вул. Сім’ї Кульженків,

просп. Мінське шосе.

Попередньо здійснюється чистка та мийка резервуара чистої води № 2 на насосній водопровідній станції «Мінська».

В ніч з 13 на 14 червня, а саме з 23:00 до 05:00 у зону робіт потраплять мережі по вулицях:

просп. Героїв Сталінграда від № 2 до № 26, від № 1 до № 33/35,

вул. Тимошенко,

ву .Йорданська,

вул. Архипенка,

вул. Малиновського від вул. Тимошенка до просп. Героїв Сталінграда,

вул. Приозерна.

Попередньо здійснюється чистка та мийка резервуара чистої води № 2 на насосній водопровідній станції «Оболонь-1».

«Профілактика проводитиметься вночі, щоб не створювати незручності мешканцям. Упродовж часу виконання робіт Київводоканал не рекомендує користуватися водою з крану для приготування їжі та санітарно-гігієнічних потреб. Після завершення профілактичних заходів перед застосуванням воду з крану потрібно спустити: якщо візуально вода прозора та не має стороннього запаху, користуватися нею цілком безпечно», - зазначили у «Київводоканалі».

У компанії додали, що промивка – це обов’язкова профілактика, необхідна для того, щоб вода не застоювалась та не погіршувалась її якість. Крім того, під час таких заходів труби очищаються від можливого осаду.