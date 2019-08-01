У мешканця Закарпаття поліція знайшла арсенал зброї



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Річка Прип'ять, Київська область

Правоохоронці вийшли на збувача зброї та боєприпасів

У Закарпатській області викрили на збуті зброї хустянина. Удома чоловік зберігав цілий арсенал. Про це повідомили у відділі комунікації обласної поліції.

Так, у ході здійснення контролю за вчиненням злочину у провадженні, відкритому за фактом незаконного поводження зі зброєю, правоохоронці вийшли на збувача небезпечних предметів.

Працівниками поліції задокументовано факти збуту 60-річним мешканцем Хуста двох одиниць нарізної вогнепальної зброї, а саме пістолету-кулемету Судаєва з бойовими набоями до нього калібру 7,62 мм у кількості 25 шт. та бельгійського пістолета-револьвера Лефоше, калібру 9 мм.

Крім того, під час обшуку приміщень по місцю проживання фігуранта правоохоронці виявили та вилучили понад 30 тисяч гривень, які останній отримав від реалізації кулемету та револьверу, 22 пістолети різного маркування та різного калібру, 6 гвинтівок різного маркування та калібру, в тому числі з прицілом, 4 оптичні приціли з різним маркуванням, 5 пристроїв для відливання куль, 5 магазинів до пістолетів, 1200 набоїв до вказаної зброї, комплектуючі до зброї, прилади для переробки зброї, а також літературу про виготовлення та переробку зброї.

Чоловіка помістили до ізолятора тимчасового тримання. На даний час проводяться першочергові слідчі дії.