  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
    Новини

    У музеї під монументом «Батьківщина-Мати» сталася пожежа

    Під час гасіння пожежі з музею евакуювали 250 осіб
    Сьогодні, 27 квітня, на вул. Лаврській, 27, на території Національного музею історії України у Другій світовій війні, виникла пожежа. Повідомлення надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 12:26, інформує прес-служба столичних рятувальників. «На місце події було негайно направлено рятувальників
    • 27 Квiтня, 15:21
    • Розсилка

    Під час гасіння пожежі з музею евакуювали 250 осіб

    Сьогодні, 27 квітня, на вул. Лаврській, 27, на території Національного музею історії України у Другій світовій війні, виникла пожежа. Повідомлення надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 12:26, інформує прес-служба столичних рятувальників.

    «На місце події було негайно направлено рятувальників з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. Як виявилось, в одному із залів на 2-му поверсі музею сталося загоряння підвісного світильника та стелі на площі 2 кв. м. Ще до прибуття рятувальників, працівники музею намагались самостійно загасити вогонь за допомогою вогнегасника. По прибуттю на місце події, о 12:37, вогнеборці одразу ж приступили до гасіння пожежі і вже о 12:41 пожежу було ліквідовано за допомогою 2-х порошкових вогнегасників», - йдеться у повідомленні.

    Під час гасіння пожежі на безпечну відстань виведено 250 осіб.

    На місце події виїжджало 5 одиниць основної пожежно-рятувальної техніки та 25 чоловік особового складу.

    Загиблих та травмованих немає.

    Причина виникнення пожежі та збитки з’ясовуються правоохоронними органами.

    Читайте також
    пожежа Київ ДСНС музей
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ