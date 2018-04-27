У музеї під монументом «Батьківщина-Мати» сталася пожежа

Під час гасіння пожежі з музею евакуювали 250 осіб

Сьогодні, 27 квітня, на вул. Лаврській, 27, на території Національного музею історії України у Другій світовій війні, виникла пожежа. Повідомлення надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 12:26, інформує прес-служба столичних рятувальників. «На місце події було негайно направлено рятувальників



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Під час гасіння пожежі з музею евакуювали 250 осіб

Сьогодні, 27 квітня, на вул. Лаврській, 27, на території Національного музею історії України у Другій світовій війні, виникла пожежа. Повідомлення надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 12:26, інформує прес-служба столичних рятувальників.

«На місце події було негайно направлено рятувальників з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. Як виявилось, в одному із залів на 2-му поверсі музею сталося загоряння підвісного світильника та стелі на площі 2 кв. м. Ще до прибуття рятувальників, працівники музею намагались самостійно загасити вогонь за допомогою вогнегасника. По прибуттю на місце події, о 12:37, вогнеборці одразу ж приступили до гасіння пожежі і вже о 12:41 пожежу було ліквідовано за допомогою 2-х порошкових вогнегасників», - йдеться у повідомленні.

Під час гасіння пожежі на безпечну відстань виведено 250 осіб.

На місце події виїжджало 5 одиниць основної пожежно-рятувальної техніки та 25 чоловік особового складу.

Загиблих та травмованих немає.

Причина виникнення пожежі та збитки з’ясовуються правоохоронними органами.