У нічному Києві сталася масова ДТП: зіткнулися три автівки

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В результаті аварії госпіталізували пасажира Nexia

На Північному мосту в Києві сталася аварія за участю трьох автомобілів. Про це повідомляє«Київ Оперативний» в Facebook.

Аварія сталася близько 23:20. Зіткнулися Audi Q7, Daewoo Nexia і Daewoo Lanos.

Так, в результаті аварії постраждав пасажир автомобіля Nexia. Його госпіталізували в лікарню зі струсом мозку. Через ДТП у бік Троєщини утворилася пробка.

«В результаті аварії госпіталізували пасажира Nexia. Рух транспорту практично паралізовано, перекрито 3 смуги», - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що на місці працювали екіпажі патрульної поліції і медики.

Нагадаємо, у неділю на одній з вулиць Борисполя на пішохідному переході водій рейсового автобуса «Чигирин-Київ» скоїв наїзд на двох школярок. Дівчата намагалися перетнути проїжджу частину на роликах.