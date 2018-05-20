У Борисполі автобус збив на смерть дитину на пішохідному переході

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ДТП у Борисполі на пішохідному переході

Дитина переїжджала дорогу на роликових ковзанах

Сьогодні, 20 травня, у місті Бориспіль, в районі вулиці Київський шлях, рейсовий автобус «Чигирин – Київ» збив дитину прямо на пішохідному переході. Про це повідомляє портал «Моя Київщина».

Дитина переїжджала дорогу на роликових ковзанах в той час, коли водій з нез'ясованих поки причин здійснив наїзд. Він протягнув потерпілого 30 метрів. В результаті інциденту дитина померла.

Обставини ДТП з'ясовуються.

Нагадаємо, на Миколаївщині рано вранці 20 травня мікроавтобус потрапив у дорожньо-транспортну пригоду, у результаті якої загинули п’ятеро людей.