У підземному переході у Києві зарізали чоловіка



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Місце вбивства

Особа загиблого на цей час не встановлена

Столичні правоохоронці розслідують вбивство чоловіка у підземному переході в Голосіївському районі. Про це інформує відділ комунікації поліції Києва.

Повідомлення про виявлення чоловіка із ножовим пораненням у підземному переході на проспекті Лобановського у Києві надійшло до правоохоронців Голосіївського району о 3:44 1 вересня. На місце події виїхали патрульні, слідчо-оперативна група та кінологи.

Правоохоронці провели комплекс розшукових заходів, спрямованих на встановлення та затримання підозрюваних, зокрема опитали свідків, відпрацювали місце події та переглянули записи із камер відеонагляду. У результаті до управління поліції доставили кількох осіб для проведення слідчих дій та встановлення їх можливої причетності до смертельного поранення чоловіка.

За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 с. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. За скоєння такого злочину передбачено до 15-ти років позбавлення волі.

Особа загиблого на цей час не встановлена, оскільки жодних документів на місці не було. На вигляд чоловіку 25-30 років, був одягнений у темні джинси та синю спортивну кофту із сірим верхом. Тож правоохоронці звертаються до всіх осіб, у кого протягом ночі зникли родичі, надати таку інформацію, зателефонувавши на 102.