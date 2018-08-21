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    Новини

    У полі на Київщині згорів трактор

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    Ліквідація пожежі на тракторі - У полі на Київщині згорів трактор
    Фото: ДСНС
    Ліквідація пожежі на тракторі

    Пожежа сталася на селекційній станції у Білоцерківському районі

    У понеділок, 20 серпня, у с. Мала Вільшанка Білоцерківського району Київської області сталося загоряння трактора. Повідомлення про пожежу надійшло до оперативно-диспетчерської служби Білоцерківського району о 14:05, інформує прес-служба Головного управління ДСНС у Київській області.

    Пожежа сталася на селекційній станції.

    На виклик було направлено рятувальників 4-ї ДПРЧ м. Біла Церква.

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    У полі на Київщині згорів трактор
    У полі на Київщині згорів трактор
    У полі на Київщині згорів трактор
    У полі на Київщині згорів трактор

    Пожежу було локалізовано о 14:30 та повністю ліквідовано о 15:10.

    Причина виникнення пожежі встановлюється.

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