У полі на Київщині згорів трактор
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Фото: ДСНС
Ліквідація пожежі на тракторі
Пожежа сталася на селекційній станції у Білоцерківському районі
У понеділок, 20 серпня, у с. Мала Вільшанка Білоцерківського району Київської області сталося загоряння трактора. Повідомлення про пожежу надійшло до оперативно-диспетчерської служби Білоцерківського району о 14:05, інформує прес-служба Головного управління ДСНС у Київській області.
Пожежа сталася на селекційній станції.
На виклик було направлено рятувальників 4-ї ДПРЧ м. Біла Церква.
Пожежу було локалізовано о 14:30 та повністю ліквідовано о 15:10.
Причина виникнення пожежі встановлюється.