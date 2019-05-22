У поліції Київщини кадрові перестановки



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Тимчасове виконання обов’язків заступника очільника поліції Київщини покладено на Майю Бреславську

Кадрові зміни проведено по лінії управління превенції

Виконуючим обов’язки заступника начальника Головного управління в Київській області призначено Майю Бреславську. Сьогодні, 22 травня, про це повідомив голова Нацполіції Сергій Князєв під час робочої наради по лінії превенції, інформує прес-служба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Князєв зазначив, що поліція превенції – це підрозділ, роботу якого, насамперед, бачать люди. Відтак саме системне та якісне реагування на порушення і є тим фактором, який впливає на рівень довіри громадян до поліції.

Голова поліції наголосив, що керівники територіальних підрозділів повинні взяти на особистий контроль якість кадрового наповнення і перенавчання особового складу поліції превенції.

Він додав, що з метою зміни підходів у роботі управління превенції прийнято рішення про кадрові перестановки. Зокрема, на керівні посади призначено молодих співробітників превенції, які показали позитивні результати в роботі.

Так, тимчасове виконання обов’язків заступника очільника поліції Київщини покладено на Майю Бреславську. До цього вона обіймала посаду начальника управління превентивної діяльності поліції Київщини.

Також були представлені нові керівники різного рівня управління превенції в Київської області.