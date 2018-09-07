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    Новини

    У сауні в Києві ледь не згоріли восьмеро людей

    • Розсилка
    У сауні в Києві ледь не згоріли восьмеро людей

    Пожежа в сауні сталася у четвер увечері

    У четвер, 6 вересня, о 18:53 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві надійшло повідомлення про пожежу на вул. Семашка у Святошинському районі. Про це повідомляє прес-служба столичних рятувальників.

    «На місце події негайно прибули найближчі пожежно-рятувальні підрозділи. Як виявилось, у 2-поверховій будівлі в підвальному приміщені в сауні виникла пожежа на площі 30 кв. м», - йдеться в повідомленні.

    О 19:51 пожежу було ліквідовано.

    Під час гасіння пожежі рятувальники вивели на безпечну відстань 8 осіб.

    На місці події працювало 5 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 25 чоловік особового складу підрозділів ГУ ДСНС України у Києві.

    Загиблих та травмованих немає.

    Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується.

    Як повідомлялося, 7 вересня вранці на вулиці Андріївська, 11/7 в Києві сталася пожежа: горіла двокімнатна квартира на третьому поверсі житлового будинку.

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