У селі під Києвом нестерпний сморід: фермери скидають дохлих свиней у воду (відео)

До населеного пункту приїхали поліцейські, ветеринари, екологи

Жителі села Халеп’я в Обухівському районі Київської області скаржаться, що в їхньому селі постійно тхне. Кажуть, що на місцевій фермі постійно помирають свині, а власники скидають їх до ями з водою чи прикопують біля господарства замість належного захоронення. За вирішення проблеми громада взялася цієї неділі, 29 квітня. До населеного пункту



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До населеного пункту приїхали поліцейські, ветеринари, екологи

Жителі села Халеп’я в Обухівському районі Київської області скаржаться, що в їхньому селі постійно тхне. Кажуть, що на місцевій фермі постійно помирають свині, а власники скидають їх до ями з водою чи прикопують біля господарства замість належного захоронення.

За вирішення проблеми громада взялася цієї неділі, 29 квітня. До населеного пункту приїхали поліцейські, ветеринари, екологи. Люди ж зняли на камери залишки худоби – виявили п’ять трупів.

Жителька села Світлана Кочубей розповіла ТСН, що проблема зі смородом – постійна, а трупи виявляють на території ферми не вперше. Господарство розташоване на території ділянки, за яку відповідальна Обухівська РДА, тож на рівні села закрити підприємство не вдасться - дозвіл видавала вища установа.

Після того, як у Халеп’ї активніше забили на сполох та викликали відповідні служби, власник ферми нібито вивіз трупи за межі села та залишив їх на полях. Знову проблема не була усунута законним способом.

29 квітня низка профільних служб провела огляд території та взяла проби на аналіз із решток тварин. Згідно з підсумковим документом, вони зафіксували порушення.

Так, на свинотоварній фермі ПП «ВКФ Альянс» вони виявили п’ять трупів, два з яких були частково занурені у воду колишньої силосної ями, інші три – під насипами землі. Це – пряме порушення закону «Про побічні продукти тваринного походження, не призначені для споживання людиною».

Мертві свині перебували в такому стані протягом трьох тижнів. Керівничий ферми не надав паспорта місця видалення відходів, також у підприємства нема дозволу на викид в атмосферне повітря.

Сама територія на той момент була захаращена відходами та забур’янена, а гній з ферми скидався у яму поруч.

Керівництво ферми повідомило, що на господарстві немає ветеринара, тим часом свині періодично страждають від «легеневих» захворювань. Більше того – із завезеними 3 місяці тому тваринами не проводилося профілактичне карантинування, ветеринарні документи щодо них надані не були. Також були відсутні документи і під час останнього продажу свиней.

Тварин з африканською чумою, чого побоювалися місцеві жителі, фахівці не виявили.