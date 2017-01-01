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    У Шевченківському районі тимчасово обмежать водопостачання

    Перелік будинків
    Із 22:30 6 грудня до 7:30 7 грудня може бути відключене водопостачання низки будинків у Шевченківському районі. Про це інформують у ПрАТ «АК «Київводоканал», повідомляє «Главком». Зокрема, передбачене обмеження водопостачання на вулиці Терещенківській №№ 2, 3, 4, 4-А, 4-Б, 5, 7/13 та бульварі
    • Сьогодні, 16:39
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    Перелік будинків

    Із 22:30 6 грудня до 7:30 7 грудня може бути відключене водопостачання низки будинків у Шевченківському районі. Про це інформують у ПрАТ «АК «Київводоканал», повідомляє «Главком».

    Зокрема, передбачене обмеження водопостачання на вулиці Терещенківській №№ 2, 3, 4, 4-А, 4-Б, 5, 7/13 та бульварі Т. Шевченка № 10, № 11, № 12 (житлові будинки).

    Як зауважили у «Київводоканалі», тимчасове обмеження необхідне для проведення ремонту, що забезпечить надійну роботу систем водопостачання.

    «Київводоканал» просить вибачення за тимчасові незручності та нагадує про необхідність заздалегідь запастися водою.

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