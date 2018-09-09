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    У столичній маршрутці п’яний пасажир поранив ножем чоловіка через зауваження

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    Маршрутки - У столичній маршрутці п’яний пасажир поранив ножем чоловіка через зауваження
    Маршрутки

    Чоловік у стані сп’яніння почав хуліганити та поводитись неадекватно

    У Києві ввечері в суботу у салоні маршрутного таксі на проспекті Миру нетверезий пасажир поранив чоловіка, який зробив йому зауваження

    Про це 9 вересня повідомляє прес-служба поліції.

    «Під час спілкування зі свідками та потерпілим  поліцейські з’ясували, що чоловік у стані сп’яніння почав хуліганити та поводитись неадекватно. Один з пасажирів зробив йому зауваження, після чого обурений зловмисник гострим предметом  вдарив його у живіт», - йдеться у повідомленні.

    На місці події лікарі надали потерпілому першу медичну допомогу, після чого госпіталізували до лікарні з колото-різаною раною.

    Правопорушника, 61-річного киянина, затримали на місці злочину. 

    Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає  до семи років позбавлення волі.

    Нагадаємо, 4 вересня конфлікт у столичній маршрутці закінчився вбивством.

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