У столичній маршрутці п’яний пасажир поранив ножем чоловіка через зауваження



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Чоловік у стані сп’яніння почав хуліганити та поводитись неадекватно

У Києві ввечері в суботу у салоні маршрутного таксі на проспекті Миру нетверезий пасажир поранив чоловіка, який зробив йому зауваження

Про це 9 вересня повідомляє прес-служба поліції.

«Під час спілкування зі свідками та потерпілим поліцейські з’ясували, що чоловік у стані сп’яніння почав хуліганити та поводитись неадекватно. Один з пасажирів зробив йому зауваження, після чого обурений зловмисник гострим предметом вдарив його у живіт», - йдеться у повідомленні.

На місці події лікарі надали потерпілому першу медичну допомогу, після чого госпіталізували до лікарні з колото-різаною раною.

Правопорушника, 61-річного киянина, затримали на місці злочину.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, 4 вересня конфлікт у столичній маршрутці закінчився вбивством.