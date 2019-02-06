  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У столичній підземці покажуть Шевченка в образі Спайдермена

    • Розсилка
    Виставка ілюстрацій&nbsp;&laquo;Квантовий стрибок&raquo; - У столичній підземці покажуть Шевченка в образі Спайдермена
    Виставка ілюстрацій «Квантовий стрибок»
    Фото: Вечірній Київ

    Незвичайна виставка відкриється на станції метро «Тараса Шевченка»

    У столичному метро відкриється виставка «Квантовий стрибок Шевченка. Метро».

    Проект є колаборацією ілюстратора Олександра Грехова та Національного музею імені Тараса Шевченка. Презентація проекту пройшла в серпні минулого року. У 2019 році проект відправляється у турне містами України.

    У своїх роботах автор вирішив пофантазувати, що було б, якби Тарас Шевченко (як і герой фантастичного серіалу «Квантовий стрибок») отримав можливість переміщатися в тіла інших людей – вигаданих чи реальних, добрих чи злих. 

    «Виставка демонструє ілюстрації еклектичних зустрічей Тараса Шевченка з героями/персонажами глобалізованого світу масової культури. Кожна ілюстрація, кожна зустріч – квантовий стрибок у тіло і свідомість Іншого. Хто з них чужий, а хто свій і що чекає Шевченка у наступному стрибку-перевтіленні?» – повідомляють організатори. 

    Серед «образів» Шевченка є Спайдермен, Гаррі Поттер, Че Гевара, Термінатор, Дарт Вейдер, Христофор Колумб та багато інших.

    Виставка відкриється 10 лютого на станції метро «Тараса Шевченка» і триватиме до 10 березня.

    Джерело: Вечірній Київ

    Читайте також
    метро Тарас Шевченко мистецтво виставка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ