У столичній підземці покажуть Шевченка в образі Спайдермена



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Виставка ілюстрацій «Квантовий стрибок» Фото: Вечірній Київ

Незвичайна виставка відкриється на станції метро «Тараса Шевченка»

У столичному метро відкриється виставка «Квантовий стрибок Шевченка. Метро».

Проект є колаборацією ілюстратора Олександра Грехова та Національного музею імені Тараса Шевченка. Презентація проекту пройшла в серпні минулого року. У 2019 році проект відправляється у турне містами України.

У своїх роботах автор вирішив пофантазувати, що було б, якби Тарас Шевченко (як і герой фантастичного серіалу «Квантовий стрибок») отримав можливість переміщатися в тіла інших людей – вигаданих чи реальних, добрих чи злих.

«Виставка демонструє ілюстрації еклектичних зустрічей Тараса Шевченка з героями/персонажами глобалізованого світу масової культури. Кожна ілюстрація, кожна зустріч – квантовий стрибок у тіло і свідомість Іншого. Хто з них чужий, а хто свій і що чекає Шевченка у наступному стрибку-перевтіленні?» – повідомляють організатори.

Серед «образів» Шевченка є Спайдермен, Гаррі Поттер, Че Гевара, Термінатор, Дарт Вейдер, Христофор Колумб та багато інших.

Виставка відкриється 10 лютого на станції метро «Тараса Шевченка» і триватиме до 10 березня.

Джерело: Вечірній Київ