У столичному аеропорту іноземці намагалися «домовитися» з прикордонниками



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Громадянин Індії запропонував прикордоннику хабара в розмірі тисячі доларів

Громадяни Індії та Грузії намагалися підкупити прикордонників

Сьогодні, 3 квітня, у «Борисполі» представники Управління внутрішньої та власної безпеки «Центр» Держприкордонслужби під процесуальним керівництвом Військової прокуратури Дарницького гарнізону Центрального регіону затримали іноземця, який намагався підкупити прикордонника. Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби України.

«Потрапити у незаконний спосіб в Україну намагався громадянин Індії, який прибув рейсом із Делі. Під час заходів прикордонного контролю, через непідтвердження мети перебування в нашій країні, іноземцю було відмовлено в пропуску через державний кордон. Проте такий хід справ не входив у плани 23-річного чоловіка. Аби вирішити питання з перегляду рішення про відмову іноземець спробував «домовитися» та запропонував офіцеру Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» неправомірну грошову винагороду в розмірі 1000 доларів США», - йдеться в повідомленні.

Інший випадок спроби підкупу службової особи в столичному аеропорту зафіксовано вчора надвечір. Громадянина Грузії, який прибув рейсом із Тбілісі, прикордонники не пропустили на підставі Закону України «Про прикордонний контроль». За безперешкодний пропуск через кордон чоловік також спробував заплатити прикордонникам та запропонував хабар в сумі 100 доларів США.

«В обох випадках від неправомірних коштів та пропозицій прикордонники категорично відмовилися», - інформують у ДПСУ.

Громадянина Індії затримано на підставі ст.208 КПК України та передано представникам військової прокуратури Дарницького гарнізону.

Громадянину Грузії заборонено в’їзд в Україну терміном на 3 роки, повернуто зворотним рейсом, а до Нацполіції направлено повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст.369 КК України.