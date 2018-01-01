Кияни б'ють на сполох: у підземному переході на Деміївці грабують людей (відео)

На агресивних ромів біля станції «Деміївська» кияни скаржилися ще у вересні минулого року

Вчора, 1 лютого, на станції метро «Деміївська» перехожий став свідком того, як ціла зграя «циган-крадіїв оточили дівчину і вже прилаштувалися обкрадати її». Відповідне повідомлення разом із відео «спілкування» з представником зграї хуліганів розміщено на сторінці спільноти «Київ оперативний».



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На агресивних ромів біля станції «Деміївська» кияни скаржилися ще у вересні минулого року

Вчора, 1 лютого, на станції метро «Деміївська» перехожий став свідком того, як ціла зграя «циган-крадіїв оточили дівчину і вже прилаштувалися обкрадати її».

Відповідне повідомлення разом із відео «спілкування» з представником зграї хуліганів розміщено на сторінці спільноти «Київ оперативний».

«Коли почав їх знімати, один це побачив, повідомив інших, і вони відступили. Майже всіх я зафільмував, звичайно ж - всі морозилися, окрім одного найнаглішого. Після цього я підбіг до поліцейських. Ми разом пішли шукати оту наволоч, але вони вже встигли втекти. Хочу всіх попередити - будьте обережні, їх стає все більше і вони стають ще наглішими», - йдеться у повідомленні.

До слова, на агресивних ромів біля станції «Деміївська» кияни скаржилися ще у вересні минулого року. Як повідомлялося кілька місяців тому в групі «Сусіди Голосіївський район», вони з метою наживи оточують людей і крадуть цінні речі.

«Я не хочу проходити повз кричущих ситуацій, але і що робити не знаю поки, тому пишу пост тут. Можливо, хтось зможе втрутитися або дасть пораду . Є прямо навпроти чудової бібліотеки на Деміївській підземний перехід (не в метро, поруч) Так от там цигани просто не дають людям пройти . Мені з дитиною в перший раз було відверто страшно, але я можу кричати дуже голосно, а якщо треба можу і рушити. Суть в тому, що у них там ціла система. Підземний довгий перехід, де навіть удень малолюдно. Багато іногородніх тому, що поруч автостанція. Рюкзаки розкривають так, що ви навіть не помічаєте. Причому працюють там не по одній людині. Вони сидять величезним натовпом більше 10 людей прямо біля входу в підземний перехід або біля бібліотеки і відстежують, хто спускається вниз. Потім буквально біжать за вами, і як би ви не кричали під землею, мало хто вам зможе допомогти", - пише Киркиш Ірина.

Жінка ще тоді попросила привернути увагу громадськості до цієї проблеми. «Де правоохоронні органи? Напевно, місцеві вкурсе, але ніхто нічого не робить. Їх багато і якщо чоловік один, він нічого не зможе. Я часто відчуваю і бачу як вони відстежують нову жертву. Мені пощастило, але я розумію що комусь точно немає, якщо там таке «підгодоване місце». Допоможіть поширити інформацію і прикрити це неподобство в центрі міста», - підсумувала жінка.

Як повідомлялося вчора, у Києві біля метро «Лук'янівська» згорів МАФ.