У Києві біля метро «Лук'янівська» згорів МАФ
- Сьогодні, 09:35
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Наразі про причини пожежі не повідомляється
Біля станції метрополітену «Лук'янівська» у Києві сталася пожежа у МАФі. Про це повідомляє спільнота «Київ оперативний».
«Палав МАФ біля станції метро Лук'янівська», - йдеться у повідомленні спільноти у Facebook.
Вказано, що станом на 8:23 надійшла інформація, що пожежу вже ліквідовано.
При цьому причини пожежі не вказані.
Також повідомляється, що кіоск, який згорів, торгував квітами.
Нагадаємо, у Росії на кіностудії «Ленфільм» сталася пожежа.