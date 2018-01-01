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    У Києві біля метро «Лук'янівська» згорів МАФ

    Наразі про причини пожежі не повідомляється
    Біля станції метрополітену «Лук'янівська» у Києві сталася пожежа у МАФі. Про це повідомляє спільнота «Київ оперативний». «Палав МАФ біля станції метро Лук'янівська», -  йдеться у повідомленні спільноти у Facebook. [GALLERY_BLOCK] Вказано, що станом на 8:23 надійшла інформація, що пожежу вже
    • Сьогодні, 09:35
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    Наразі про причини пожежі не повідомляється

    Біля станції метрополітену «Лук'янівська» у Києві сталася пожежа у МАФі. Про це повідомляє спільнота «Київ оперативний».

    «Палав МАФ біля станції метро Лук'янівська», -  йдеться у повідомленні спільноти у Facebook.

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    У Києві біля метро «Лук'янівська» згорів МАФ
    У Києві біля метро «Лук'янівська» згорів МАФ
    У Києві біля метро «Лук'янівська» згорів МАФ
    У Києві біля метро «Лук'янівська» згорів МАФ
    У Києві біля метро «Лук'янівська» згорів МАФ
    У Києві біля метро «Лук'янівська» згорів МАФ

    Вказано, що станом на 8:23 надійшла інформація, що пожежу вже ліквідовано.

    При цьому причини пожежі не вказані.

    Також повідомляється, що кіоск, який згорів, торгував квітами. 

    Нагадаємо, у Росії на кіностудії «Ленфільм» сталася пожежа.

     

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