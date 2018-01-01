У Києві біля метро «Лук'янівська» згорів МАФ

Наразі про причини пожежі не повідомляється

Біля станції метрополітену «Лук'янівська» у Києві сталася пожежа у МАФі. Про це повідомляє спільнота «Київ оперативний». «Палав МАФ біля станції метро Лук'янівська», - йдеться у повідомленні спільноти у Facebook. [GALLERY_BLOCK] Вказано, що станом на 8:23 надійшла інформація, що пожежу вже