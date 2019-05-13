У столичному музеї відкрилася виставка старовинних годинників (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

До експозиції увійшли настінні годинники з незвичайною історією Фото: Національний музей історії України

На виставці представлені годинники, створені протягом XVIII - середини ХХ століть

Національний музей історії України запрошує до 17 травня відвідати виставку механічних годинників «Тік-так! Епоха механічних годинників ».

Як відзначають організатори, відвідувачі музею зможуть побачити 90 годинників різних типів - підлогових, настінних, настільних, камінних, кишенькових і наручних, створених протягом XVIII - середини ХХ століть.

Деякі представлені зразки належали відомим митцям і громадським діячам: письменниці Ользі Кобилянській, всесвітньо відомому балетному танцівнику і хореографу Сержу Лифарю, київському авіаконструктору Володимиру Григор'єву, природодослідникові Миколі Пржевальському, суспільно-політичному діячеві Дмитру Милорадовичу та іншим.

До експозиції увійшли і настінні годинники з незвичайною історією. Надав їх відомий київський колекціонер Юрій Новицький, який зібрав найбільшу колекцію годинників у Києві.

На банерах у виставковій залі можна ознайомитися з будовою механічних годинників, дізнатися про їх еволюцію протягом останніх семи століть, а також про розвиток годинникової справи на українських землях і подивитися зразки реклами годинників з київських газет другої половини XIX - початку ХХ століття.

Джерело: Большой Киев