У столичному суші-ресторані отруїлися п’ять людей

Всі захворілі замовляли та вживали суші «Філадельфія»

За період з 15 по 19 лютого Державною установою «Київський міський лабораторний центр МОЗ України» зареєстровано п’ять випадків захворювання на гостру кишкову інфекцію, ймовірно пов'язаних із вживанням їжі в закладі громадського харчування. Про це повідомили у Головному управлінні Держпродспоживслужби в місті Києві.



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Суші

Всі захворілі замовляли та вживали суші «Філадельфія»

За період з 15 по 19 лютого Державною установою «Київський міський лабораторний центр МОЗ України» зареєстровано п’ять випадків захворювання на гостру кишкову інфекцію, ймовірно пов'язаних із вживанням їжі в закладі громадського харчування.

Про це повідомили у Головному управлінні Держпродспоживслужби в місті Києві.

«З епідеміологічного анамнезу встановлено, що всі хворі пов'язують своє захворювання з вживанням їжі, придбаної у закладі громадського харчування, всі захворілі замовляли та вживали суші «Філадельфія», - йдеться у повідомленні.

Так, станом на 19 лютого троє хворих госпіталізовані до закладів охорони здоров'я (двоє хворих до Комунального закладу «Ірпінська центральна міська лікарня, один хворий до Олександрівської клінічної лікарні м. Києва).

Повідомляється, що спеціалістами Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві спільно з ДУ «Київський міський лабораторний центр МОЗ України» розпочато проведення позапланового заходу (обстеження) з відбором зразків об’єктів санітарних заходів для проведення лабораторних досліджень.

Наразі триває епідеміологічне розслідування випадків захворювання. У Держпродспоживслужбі пообіцяли повідомити про результати позапланового заходу (обстеження) згодом.

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