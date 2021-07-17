У столичному ТРЦ на дитину впала вітрина: відео
В результаті НП у хлопчика колото різані рани, тріщина на нозі
У Києві в ТРЦ «Ретровіль« на дитину впала вітрина. Про це повідомляє Telegram–спільнота Kievmap.
В результаті у хлопчика колото різані рани, тріщина на нозі.
«Персонал не допомагав дитині, медсестра стояла поруч і просто викликала швидку. А першу допомогу надавали свідки», – йдеться у дописі.
Батьки викликали поліцію, щоб зафіксувати випадок.
«Після приїзду поліції до нас не вийшов ні адміністратор, ні директор, а на питання поліції до охорони, коли підійде адміністрація, охорона відповіла, що нібито вони зайняті», – кажуть батьки.