У столиці на заправці у чоловіка викрали сумку з 4 мільйонами гривень
- Сьогодні, 21:39
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У Києві введено план «Перехоплення»
Троє зловмисників викрали ноутбук та сумку з 4 мільйонами грн у 24-річного киянина на одній з автозаправних станцій на вул. Велика Кільцева в Солом'янському районі столиці увечері.
Про це повідомляється на сайті поліції Києва.
Після цього грабіжники сіли у позашляховик «Порше Каєн» і втекли.
«Зі слів 24-річного потерпілого правоохоронці з'ясували: припаркувавши свій «БМВ» на території АЗС, хлопець пішов у власних справах. Упродовж 20 хвилин троє невідомих, розбивши скло передніх дверей автівки, викрали ноутбук та сумку з грішми, в якій знаходилося 4 млн гривень. При цьому зловмисники пошкодили одне колесо машини і зникли з місця на «Порше Каєн», - заявили у поліції.
Зібрані відомості за цим фактом зареєстровано у Солом'янському управлінні поліції.
Проводиться перевірка, за результатами якої буде прийнято відповідне процесуальне рішення.
Поліція проводить першочергові слідчі дії, спрямовані на розшук та затримання зловмисників.