У столиці на заправці у чоловіка викрали сумку з 4 мільйонами гривень

У Києві введено план «Перехоплення»

Троє зловмисників викрали ноутбук та сумку з 4 мільйонами грн у 24-річного киянина на одній з автозаправних станцій на вул. Велика Кільцева в Солом'янському районі столиці увечері. Про це повідомляється на сайті поліції Києва. Після цього грабіжники сіли у позашляховик «Порше Каєн» і втекли. «Зі слів



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У Києві введено план «Перехоплення»

Троє зловмисників викрали ноутбук та сумку з 4 мільйонами грн у 24-річного киянина на одній з автозаправних станцій на вул. Велика Кільцева в Солом'янському районі столиці увечері.

Про це повідомляється на сайті поліції Києва.

Після цього грабіжники сіли у позашляховик «Порше Каєн» і втекли.

«Зі слів 24-річного потерпілого правоохоронці з'ясували: припаркувавши свій «БМВ» на території АЗС, хлопець пішов у власних справах. Упродовж 20 хвилин троє невідомих, розбивши скло передніх дверей автівки, викрали ноутбук та сумку з грішми, в якій знаходилося 4 млн гривень. При цьому зловмисники пошкодили одне колесо машини і зникли з місця на «Порше Каєн», - заявили у поліції.

Зібрані відомості за цим фактом зареєстровано у Солом'янському управлінні поліції.

Проводиться перевірка, за результатами якої буде прийнято відповідне процесуальне рішення.

Поліція проводить першочергові слідчі дії, спрямовані на розшук та затримання зловмисників.