  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
    Новини

    У столиці на заправці у чоловіка викрали сумку з 4 мільйонами гривень

    У Києві введено план «Перехоплення»
    Троє зловмисників викрали ноутбук та сумку з 4 мільйонами грн у 24-річного киянина на одній з автозаправних станцій на вул. Велика Кільцева в Солом'янському районі столиці увечері. Про це повідомляється на сайті поліції Києва. Після цього грабіжники сіли у позашляховик «Порше Каєн» і втекли. «Зі слів
    • Сьогодні, 21:39
    • Розсилка

    У Києві введено план «Перехоплення»

    Троє зловмисників викрали ноутбук та сумку з 4 мільйонами грн у 24-річного киянина на одній з автозаправних станцій на вул. Велика Кільцева в Солом'янському районі столиці увечері.

    Про це повідомляється на сайті поліції Києва.

    Після цього грабіжники сіли у позашляховик «Порше Каєн» і втекли.

    «Зі слів 24-річного потерпілого правоохоронці з'ясували: припаркувавши свій «БМВ» на території АЗС, хлопець пішов у власних справах. Упродовж 20 хвилин троє невідомих, розбивши скло передніх дверей автівки, викрали ноутбук та сумку з грішми, в якій знаходилося 4 млн гривень. При цьому зловмисники пошкодили одне колесо машини і зникли з місця на «Порше Каєн», - заявили у поліції.

    Зібрані відомості за цим фактом зареєстровано у Солом'янському управлінні поліції.

    Проводиться перевірка, за результатами якої буде прийнято відповідне процесуальне рішення.

    Поліція проводить першочергові слідчі дії, спрямовані на розшук та затримання зловмисників.

    Київ машини грабіжники поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ