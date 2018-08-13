У столиці немає води в домах на п’яти вулицях - аварія
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Аварійники працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень
У домах на п’яти вулицях Києва зранку у понеділок, 13 серпня, холодна вода. Про це інформує Київводоканал.
Станом на 10:45 13-го серпня аварійні бригади підприємства працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі холодного водопостачання, які були зафіксовані головною диспетчерською.
Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:
- пр-т. Академіка Глушкова, 3;
- вул. Байкова, 3;
- вул. Синьоозерна 4А,2,2А,2Б;
- вул. Біличанська, 35, 33; вул.
- Газова, 1, 3, 4.
Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба.
Київводоканал перепросив за тимчасові незручності.
Більш детальну інформацію можна дізнатися, зателефонувавши до аварійної служби Київводоканалу - 15-81, (044) 200-73-01.