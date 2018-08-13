  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У столиці немає води в домах на п’яти вулицях - аварія

    • Розсилка
    У столиці немає води в домах на п’яти вулицях - аварія

    Аварійники працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень

    У домах на п’яти вулицях Києва зранку у понеділок, 13 серпня, холодна вода. Про це інформує Київводоканал.

    Станом на 10:45 13-го серпня аварійні бригади підприємства працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі холодного водопостачання, які були зафіксовані головною диспетчерською.

    Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

    • пр-т. Академіка Глушкова, 3;
    • вул. Байкова, 3;
    • вул. Синьоозерна 4А,2,2А,2Б;
    • вул. Біличанська, 35, 33; вул.
    • Газова, 1, 3, 4.

    Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба.

    Київводоканал перепросив за тимчасові незручності.

    Більш детальну інформацію можна дізнатися, зателефонувавши до аварійної служби Київводоканалу - 15-81, (044) 200-73-01.

    Читайте також
    вода Київводоканал аварія водопостачання
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ