У столиці немає води в домах на п’яти вулицях - аварія



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Аварійники працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень

У домах на п’яти вулицях Києва зранку у понеділок, 13 серпня, холодна вода. Про це інформує Київводоканал.

Станом на 10:45 13-го серпня аварійні бригади підприємства працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі холодного водопостачання, які були зафіксовані головною диспетчерською.

Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

пр-т. Академіка Глушкова, 3;

вул. Байкова, 3;

вул. Синьоозерна 4А,2,2А,2Б;

вул. Біличанська, 35, 33; вул.

Газова, 1, 3, 4.

Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба.

Київводоканал перепросив за тимчасові незручності.

Більш детальну інформацію можна дізнатися, зателефонувавши до аварійної служби Київводоканалу - 15-81, (044) 200-73-01.