У столиці невідомі пограбували суддю, який зупинився на світлофорі

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Невідомі у масках розбили два вікна у позашляховику судді і забрали речі, гроші, а також ключі від автомобіля

Невідомі пограбували у Києві суддю Вищого господарського суду Валерія Картере, який зупинився на світлофорі.

Про це пишуть«Українські новини» з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

За його словами, подія сталася в четвер у Києві на одному зі світлофорів.

Щойно суддя, який був за кермом автомобілі Subaru, зупинився на червоне світло світлофора, із сусідньої машини вибігли кілька невідомих у масках, розбили два вікна у позашляховику судді і забрали речі, гроші, а також ключі від автомобіля.

Після цього нападники зникли. Співрозмовник не уточнив, скільки грошей вкрали грабіжники.

Відкрито кримінальне провадження за фактом грабежу.