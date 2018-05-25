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    У столиці невідомі пограбували суддю, який зупинився на світлофорі

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    У столиці невідомі пограбували суддю, який зупинився на світлофорі

    Невідомі у масках розбили два вікна у позашляховику судді і забрали речі, гроші, а також ключі від автомобіля

    Невідомі пограбували у Києві суддю Вищого господарського суду Валерія Картере, який зупинився на світлофорі.

    Про це пишуть«Українські новини» з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

    За його словами, подія сталася в четвер у Києві на одному зі світлофорів.

    Щойно суддя, який був за кермом автомобілі Subaru, зупинився на червоне світло світлофора, із сусідньої машини вибігли кілька невідомих у масках, розбили два вікна у позашляховику судді і забрали речі, гроші, а також ключі від автомобіля.

    Після цього нападники зникли. Співрозмовник не уточнив, скільки грошей вкрали грабіжники.

    Відкрито кримінальне провадження за фактом грабежу.

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