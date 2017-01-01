У столиці невідомі розстріляли притулок для тварин
- Вчора, 05:35
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Після чергового обстрілу двох собак знайшли в жахливому стані – їм вибили очі та побилиУ Києві на території Пирогово протягом місяця під притулок SOS Animal невідомі чотири рази приїжджали на білому мікроавтобусі та влаштовували стрілянину з рушниць.
Про це повідомляє dtp.kiev.ua у Facebook.
На питання про свої дії вони відповідають: Стріляємо по щурам.
«Також, приїжджають ще кілька машин марок Opel держномер АІ7466ЕН темно-бордового кольору і BMW на польській реєстрації. На автомобілях вмикаються фари і починається стрілянина в 10 кроках від дверей притулку», – йдеться у повідомленні.
Працівники поліції написали заяву до поліції.
Після чергового обстрілу двох собак знайшли в жахливому стані – їм вибили очі та побили.
До слова, у Вінниці загублена собака-поводир знайшла нового господаря.