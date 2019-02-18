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    У столиці обмежили рух Південним мостом

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    У столиці обмежили рух Південним мостом

    «Київавтодор» проводить ремонтні роботи

    У столиці в зв’язку з ремонтом покриття частково обмежать рух Південним мостом із вечора неділі, 17 лютого, до ранку понеділка, 18 лютого.

    Про це повідомили в «Київавтодорі».

    «З 22:00 17 лютого до 5:00 18 лютого в зв’язку з ремонтними роботами на Естакадній частині на Південному мостовому переході буде частково обмежено рух транспорту в напрямку від вул. Миколи Бажана у бік Столичного шосе», – сказано в повідомленні.

    «Київавтодор» просить водіїв з розумінням поставитися до тимчасових незручностей.

    «Комунальна корпорація «Київавтодор» просить водіїв з розумінням поставитися до незручностей, пов’язаних з виконанням ремонтних робіт, та обирати інші маршрути руху», - зазначили у компанії.

    Київавтодор
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